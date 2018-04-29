新聞透視－加強溝通 組改別再拖了

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中國時報

行政院力拚周四院會通過組織改造相關法案，但政府早在2010年就已啟動組織改造，到現在已8年過去，相關部會早該提出組織整併修法，卻還有6個部會沒有組織法，政府到底在拖什麼？

2010年，馬政府進行大規模組織改革，將37個部會調整為29個。但組改過程困難重重，推動過程中，遭裁併、被調整的單位紛紛遊說立委，即使當時國民黨立委有人數優勢，也難以順利三讀過關。

前行政院長林全上台時，也曾宣示要加速組改腳步，對於環境資源部、農業部、交通及建設部等具爭議性業務移撥做過多次討論。但一直到了閣揆換人，內政部、交通及建設部、經濟及能源部、環資部、農業部等6個部會的組織法都還沒完成，陸委會組改法案也才剛送立法院審議，進度緩慢。

其中，由於環資部將合併經濟部水利署、礦務局，以及農委會林務局、水保局等單位部分業務，成為「天下第一大部」，部會間掀起搶人、搶錢的角力戰，加上黨內立委意見分歧，要讓各方都滿意，本來就非容易的事。這次能有進展，也是行政院長賴清德多次親自與立委溝通的結果。

蔡英文總統上任後，針對年金改革、勞基法修法等，都與立法院黨團密切溝通，確保黨團支持行政院版本。雖然目前行政院與立委溝通似乎凝聚出大方向共識，但要能順利通過，也得看個別立委是否接受行政院的條文內容。

有黨團幹部直言，如果沒有與立委做好溝通，即使行政院會通過，送到立法院可能還是有雜音，仍然是組改一大挑戰。

(中國時報)

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