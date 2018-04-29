海委會多重要 蔡賴菊同台揭牌

2018年04月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／高雄報導 ／高雄報導

海洋委員會昨天舉行揭牌儀式，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊「三巨頭」同台；總統致詞時表示，「看看今天，我、賴院長、陳菊祕書長也是我們剛剛卸任的高雄大家長、陳菊市長，都一起來這裡」，見證海洋委員會的成立，這就代表政府對海洋事務，最高程度的重視。

總統強調，「我們是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡面。」海委會成立之後，挑戰才正要開始。

高雄成立的海洋委員會昨天舉行揭牌及主委布達儀式，行政院長賴清德將印信交給首任主委黃煌煇，除了「蔡賴菊」三巨頭同台，高雄多位在地立委管碧玲、許智傑及高雄縣議會議長康裕成及高市政府首長等皆出席。

總統致詞時指出，過去海洋事務被分散在22個機關，為了強化海洋政策的整體性，政府開始設置專責機構的準備工作。這項工作從2004年開始，歷經2次政黨輪替、3位總統，終於跨出重要的一步。這不只代表台灣將要專注在海洋事務上的決心，也表示「海洋是台灣最重要的出路」，這個概念是不分藍綠的朝野共識。

總統強調，新成立的海洋委員會將坐落在高雄市，不僅有首都減壓的效果，也是平衡南北的努力中重要的一環。

總統指出，高雄是新南向的門戶基地。有海委會在這裡，會成為中央地方合力推動新南向，最好的夥伴。她要感謝行政院、立法院，及長久以來為海洋委員會成立盡心盡力的朋友們。

總統表示，她要請甫上任的主委黃煌煇與海委會同仁，一起來為海洋事務努力。包括健全海洋法制，做好生態保育工作、配合政策，推動海洋產業及強化海洋研究能量，培育海洋人才。

(中國時報)