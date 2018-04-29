三巨頭合體 小英笑開懷

2018年04月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋

海洋委員會昨天舉行揭牌儀式，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊「三巨頭」合體，左右護法都來了，小英一整場笑得開心。

蔡英文時代的民進黨，號稱最強、最有默契的組合就是「蔡賴菊」。

陳菊在高雄，德高望重，新任海洋會主委黃煌煇致詞時，感謝總統、賴院長成立海洋委員會是對的；更強調，「海洋委員會設在高雄，看在陳菊市長面子上，對吧」。引來台下一陣笑聲、鼓掌，陳菊在座位上頻點頭回應，總統也不斷笑著轉頭看著隔壁的菊姐，深表認同。

高雄市代理市長許立明致詞時更是幽默，他說，這是他這輩子壓力最大的時候，在總統、院長前面講話，壓力已經夠大，還要在陳菊市長面前，自稱是高雄市長，代表高雄市來歡迎大家，這實在是一件讓人覺得有點荒謬且不好意思，所以要用最簡短的時間完成致詞。

活動結束後，賴揆與陳菊準備送總統上車，民進黨在地立委管碧玲、許智傑等也都上前；許智傑先是謝謝總統，把海委會設在高雄；總統則說，這是第一個設在高雄的部會；菊姐馬上接話說，這要謝謝賴清德院長。

蔡賴雖然偶爾出現矛盾，陳菊成為最佳橋梁。前天民進黨立委黨團在陳菊坐鎮下，溝通軍改版本，最後黨團決議通過支持行政院版本，過程驚險萬分；對軍改持不同意見的許智傑提到，這次軍改還好有菊姐坐鎮，最後大家順利達成共識；陳菊隨即跳出來，「主要謝謝院長」，功勞沒獨攬，也趕緊拉上賴。

總統打趣問許，「那你有沒有聽話啊？」許笑得很尷尬；賴揆則在一旁「微微的笑」，然後說，要謝謝黨團。

原本開心場面，總統離去後，賴揆要上車時，媒體突然高喊，「拔管是不是總統的意思？」但賴不語離去。

(中國時報)