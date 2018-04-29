張顯耀籲 兩岸破冰台北先行

2018年04月29日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長初選最終場電視辯論會28日圓滿結束，前陸委會副主委張顯耀喊出「兩岸破冰、台北先行」。他直言，所謂台灣價值或台北價值，就是要捍衛人民生存、安全、經濟發展，反觀現在兩岸關係緊張、政府不斷挑釁對岸，既無法照顧國家安全，經濟又哀鴻遍野，他當選後，必會加強與大陸交流，以捍衛這些核心價值；此外，還要成立「市長專案管理室」提升行政效率。

國民黨今天起將展開為期3天的初選民調，預計5月2日公布由誰出線挑戰台北市長柯文哲。張顯耀、前立委丁守中、孫大千，以及台北市議員鍾小平等4位選將昨出席民調前最後一場辯論會，內容聚焦台灣價值、兩岸關係、如何爭取流失的青年選票，另也討論社子島、內湖塞車等市政議題。

人民安全 「台灣價值」所在

提問人北市議員王鴻薇首先請4人說明自己的台灣價值、台北價值。張顯耀強調，中華民國的生存、安全、經濟發展就是台灣價值，而台北價值就是捍衛台北市生存、安全、經濟發展；當生存、國家安全、經濟都出問題，這叫台灣價值嗎？若由他擔任市長，將扮演兩岸破冰、台北先行的角色。

張顯耀提到，大陸祭出惠台31政策，如果有助城市發展，應積極對接處理，因為目前台灣仍然是華人流行音樂重鎮，北市也聚集很多電影電視人才，在兩岸甚至亞太地區都是一流，要協助他們進入大陸市場。所以，當選後，將會與大陸協商，業者可以直接去成立公司，也能擁有台劇固定播放的時段。

允諾年輕人 住者有其屋

爭取青年選票與市政議題部分，張顯耀強調，年輕人面臨高房價、低薪、育兒等問題，當選後要投資年輕人，讓他們找得到工作，住者有其屋；社子島的開發，則要成立「專案管理辦公室」，連結市府局處首長提升行政效率。

老將丁守中則提出，要在關渡平原建設影視城，壯大台北產業實力，兩岸關係上，也不只要繼續推動雙城論壇更要「多城」，大陸是台商投資最多的地方，不能搞對立；鍾小平則數度拋出當選後要重新發放重陽敬老金，且一次發4500元，要把柯文哲取消掉的都補回來，另外還要增加社子島開發容積、實價徵收關渡平原作為永久農業區。

孫大千則說，國民黨失去與年輕人對話的能力，應透過網路傳達正確態度，爭取青年選票。另外，他呼籲民眾可多參加音樂會，例如昨晚在凱道舉辦的「藻礁永存音樂會」，或拍攝媲美韓劇的影片行銷台北市。

(中國時報)