岡山千人吃滷肉飯 力挺韓國瑜

2018年04月29日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜拋出「起碼1碗滷肉飯」向黨中央爭資源，人氣扶搖直上，不少支持者力挺他參選高雄市長爭相請吃滷肉飯，28日他受邀出席岡山千人吃滷肉飯相挺大會，興奮直說「big surprise」，沒想到滷肉飯會造成轟動與迴響，可見小小1碗滷肉飯讓人心沸騰，反映基層民心思變。

這場千人吃滷肉飯是高雄岡山區信義里長汪拓谷有感於地方發展倒退，一例一休造成勞工，年輕人出走，自掏腰包請吃滷肉飯力挺韓國瑜選市長，不少人從台中、雲林來吃這碗滷肉飯，為韓加油打氣，千人吃滷肉飯畫面也成最佳助選鏡頭。

韓國瑜說，看見會場滿滿吃滷肉飯的民眾，代表大家想傳遞一分內心的吶喊，盼望高雄有新變革，改變現狀。

他表示，這9個月來，他在高雄接觸各行各業，不同工作者只有一個字「茫」，對自己、甚至下一代前途感到茫然，面對台灣嚴峻經濟情勢，都想問，「台灣怎麼了？高雄怎麼了？」

話鋒一轉，韓痛批綠色執政以來不停搞鬥爭，造成經濟倒退，高雄目前負債全台第一，土地被拍賣500多塊，3／4年輕人離開高雄，人口不斷減少，結論是現在的高雄只剩4個字「又老又窮」。他認為，高雄當務之急應是全力衝經濟，務實、負責任把城市重新振興起來，搞好經濟，為年輕人找到回家的路。

韓國瑜疾呼不分黨派思考高雄未來，也趁機向藍營支持者喊話、催票，呼籲踴躍出來投票改變高雄。

韓國瑜對兩韓「文金會」也有感而發地說，這給台灣人民很大啟發，自二次世界大戰後有3個分裂國家，東西德已統一，另一個南北韓在積極進行中，今日兩韓變化石破天驚，令人想像不到。

反觀海峽兩岸關係冷處理、冷對待，台灣對九二共識遲遲不表態，中共軍機不斷繞台示威，互相敵意加深。

他強調，以前人民投票給民進黨就是渴望過好日子，結果不但沒有好日子，兩岸關係現在是緊張地不得了，執政當局應向兩韓「文金會」借鏡，北韓以小事大，充分發揮外交靈活、彈性與刁鑽，是時候冷靜思考下一步怎麼走，這攸關台澎金馬2300萬人的將來，必須非常謹慎、小心。

(中國時報)