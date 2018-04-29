國防部首開放 大專生見習月領14K

2018年04月29日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國防部今年首度參與「大專生公部門見習計畫」，獲選學生將在今年暑假到國防部本部轄下全民防衛動員室、法律事務司、資源規劃司、國防採購室以及整合評估司等單位，跟隨簡任級官員見習，期間還可以領取每小時140元的「見習津貼」。

國防部發言人陳中吉表示，上述開放大專學生見習的部門都是業務協助單位，並不涉及軍事機敏，不會有洩密問題，開放見習主要是讓大專生了解公務部門，以及政府的執行運作。

陳中吉指出，「大專生公部門見習生計畫」是由教育部青年發展署執行，見習機關包括總統府、五院及其所屬各級機關。根據見習計畫，國防部開放年齡35歲以下，國內公立、教育部立案之私立大專校院（含軍警學校學生及空中大學全修生）之本國籍在學學生申請見習。

獲選的大專學生除將跟隨簡任級官員學習外，軍方並另外安排近年高普考及格人員擔任輔導員。國防部希望藉由第一線見習的機會，讓大專生了解國防事務處理的流程作業，進一步增進對國防事務的重視與參與，提昇全民國防概念。

此外，國防部期望藉由見習計畫，鼓勵大專學生投入公職考試，並在之後填選國防部職缺，培養基層文官對國防事務的興趣與熱忱。

「大專生公部門見習生計畫」緣起於公部門在近年來成為青年就業場域的熱門選項之一，為了使青年能於在學期間了解政府組織運作方式及工作內容，教育部青年發展署特地與中央機關合作，提供公部門見習機會。

根據計畫內容，「見習津貼」每小時新台幣140元，暑期見習固定為每月50小時或100小時，2個月合計100或200小時。

(中國時報)