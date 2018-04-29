小英撂話 綠委要一致挺政院版

2018年04月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨團對軍人年金改革草案雖然已做出決議，一致支持行政院版本，但是黨內還是有立委認為，這是總統要的版本，應該總統自己溝通。蔡英文總統昨天表示，個別委員當然有不同意見，但既然黨團已經做成決議，相信所有委員都會朝一致方向。

此外，民進黨前立委林濁水一直反對陳菊接任總統府祕書長，前天陳菊坐鎮立院，讓黨團立委決議支持行政院版的軍人年金改革草案，林濁水則在臉書諷刺，「向大家致歉！我本來懷疑民主時代一個大內管家怎麼鎮得住國會？那是兩蔣都不會做的事，只有皇權時代才有的，現在我錯了，在陳菊出鎮後，民進黨團繳械。」

總統昨天下午參觀高雄石安牧場時，因民進黨團對軍人年金改革草案雖然已做出決議，但有黨籍立委支持政院的版本軍改90％的俸祿上限，但還是有一些立委認為太高。綠委段宜康更是說，這是總統要的版本，應該總統自己來溝通，媒體因而詢問蔡英文，是否覺得這個數字、版本還有溝通的空間？

總統表示，這個事情已經溝通很久了，也在各層次都有溝通，也跟立委溝通很多次，在上限問題也經過好多回合溝通，但當然不同立委有不同的看法。

總統說，她也希望立法院黨團能夠採取一致的立場，也感謝昨天黨團做成共同的立場，個別委員當然有不同意見，但既然黨團已經做成決議，相信所有委員都會朝一致方向，來支持政院的版本。

但前立委林濁水指出，陳菊坐鎮下，民進黨國會黨團表決，推翻原先達成的共識，依總統變掛的意志把軍人年改最高替代率從85%提升到90%。校官砍掉的比上將多，有陳菊在立法院內，八百壯士在外的賣命犧牲色相、瘋狂打人的演出得到初步報酬，確立維持現狀「砍小吏保大官」精神。

林濁水表示，且在憲政體制上，在既有的三種制度外，人類的第四個新體制：蔡菊體制正式誕生了。此後全世界的憲法教科書得改寫了：「在維持現狀，創造了蔡菊新體制：總統透過管家管理國會。」

(中國時報)