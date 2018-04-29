繳稅旺季到 刷卡優惠報您知

報稅5月1日開跑，今年發卡銀行提供信用卡繳稅優惠，沒有太大亮點，即便最夯的行動支付，優惠也不多，頂多是抽獎。圖為去年納稅人到稅捐處報稅。（本報資料照片）

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中國時報
金融理財中心／台北報導

今年信用卡繳稅優惠沒有太大亮點，多數銀行針對卡友或特別的信用卡給予最高3至6期不等的零利率、免手續費優惠，頂多再加送100～200元的現金回饋。

大戶再送刷卡金抽獎

根據財政部資料顯示，去年以信用卡繳綜所稅的筆數超過96萬筆，總金額高達773億，中信銀指出，其中透過中信卡繳稅占比達34％，且逾3成5的中信卡持卡人採取分期繳稅，而且繳稅金額愈高，使用分期比例愈高。

也因此，大多數國銀都會給予期數不等免手續費率優惠，有些銀行則對繳稅一定金額以上的「大戶」，再送刷卡金、抽獎等優惠，希望藉此網羅出更多優質客層及趁勢吸收優質存款戶；例如玉山銀針對世界卡客戶，倘若在今年5至6月一次付清個人綜合所得稅消費及新增消費滿28萬元，將可享日圓4,500元或新台幣刷卡金1,100元。

行動支付繳稅嘛也通

凱基銀行則對已開立凱基存款戶卡友，可享不限金額的8期0利率，是目前分期條件最好的一家。台新銀為促銷太陽卡、玫瑰卡，給用該兩卡繳綜所稅者1％現金回饋，但以1500名為限且每卡回饋上限200元。永豐銀則給5月底前約一個月內累積消費滿3萬元的客戶分期繳稅優惠，如6期零利率、百貨刷卡金每戶100元回饋。

而今年用「行動支付」繳稅「嘛也通」，除Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay等四大國際支付之外，台灣Pay與智付寶也跟上繳稅熱潮。公股行庫主管指出，台灣Pay不論連結信用卡或是個人行動銀行App，均可即時繳稅。

超商Pay抽萬元刷卡金

而民營銀行的行動繳稅促銷，則以四大國際行動支付為主，但國泰世華、台新等還和超商展開合作，全家超商是唯一可提供刷卡繳稅服務的超商。國泰世華表示，單筆繳稅金額在20,000元以下持卡人，若至全家便利商店使用包括四大Pay行動支付繳稅，不論哪種卡別都有抽萬元刷卡金的機會，且還可享分期最高6期0利率。

(中國時報)

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