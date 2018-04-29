LINE Pay卡回饋沒了 改抽百萬點數

2018年04月29日 04:10 中國時報 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

去年大手筆祭出刷卡繳稅回饋1％LINE Points點數的「中國信託LINE Pay卡」，今年點數回饋取消，僅以100名「萬點抽獎」、免手續費6期0利率來取代。

中信銀指出，LINE Pay卡去年繳稅有優惠，主要是慶祝首年上市，今年雖然繳稅只有抽獎，但一般消費還是有2％點數回饋。2018年中信LINE Pay卡發卡量將超過150萬卡，總計2017年消費金額超過1,000億元，目前刷卡金額累計已達1,600億元。

去年中信LINE Pay卡的繳稅1％回饋威力超大，以往中信銀每月信用卡簽帳金額僅200到250億元，但去年在繳稅前中信LINE Pay卡不只發卡量快速增加，繳稅季中信銀單月刷卡金額還衝上548億元，而且效果遞延。

中信銀指出，今年雖然繳稅沒有1％點數回饋，但LINE Pay卡依然提供客戶便捷、智能、安全優良支付體驗，並提供一般消費金額2％點數回饋，同時持續拓展LINE Pay消費場景及LINE Points兌換通路。

中信銀表示，今年繳稅刷中國信託LINE Pay卡，除了信用卡可享6期0利率分期外，另可參加100萬LINE Points點數，也就是1萬點LINE Points100名，或500名的LINE HUG ME迷你燈等抽獎，繳稅金額每滿新台幣1,000元，即有1次抽獎機會，新台幣1萬元就有10次抽獎機會，以此類推，繳稅金額越高，中獎機會越高。

(中國時報)