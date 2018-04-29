LINE Pay卡回饋沒了 改抽百萬點數

友善列印
中國時報
／台北報導

去年大手筆祭出刷卡繳稅回饋1％LINE Points點數的「中國信託LINE Pay卡」，今年點數回饋取消，僅以100名「萬點抽獎」、免手續費6期0利率來取代。

中信銀指出，LINE Pay卡去年繳稅有優惠，主要是慶祝首年上市，今年雖然繳稅只有抽獎，但一般消費還是有2％點數回饋。2018年中信LINE Pay卡發卡量將超過150萬卡，總計2017年消費金額超過1,000億元，目前刷卡金額累計已達1,600億元。

去年中信LINE Pay卡的繳稅1％回饋威力超大，以往中信銀每月信用卡簽帳金額僅200到250億元，但去年在繳稅前中信LINE Pay卡不只發卡量快速增加，繳稅季中信銀單月刷卡金額還衝上548億元，而且效果遞延。

中信銀指出，今年雖然繳稅沒有1％點數回饋，但LINE Pay卡依然提供客戶便捷、智能、安全優良支付體驗，並提供一般消費金額2％點數回饋，同時持續拓展LINE Pay消費場景及LINE Points兌換通路。

中信銀表示，今年繳稅刷中國信託LINE Pay卡，除了信用卡可享6期0利率分期外，另可參加100萬LINE Points點數，也就是1萬點LINE Points100名，或500名的LINE HUG ME迷你燈等抽獎，繳稅金額每滿新台幣1,000元，即有1次抽獎機會，新台幣1萬元就有10次抽獎機會，以此類推，繳稅金額越高，中獎機會越高。

(中國時報)

繳稅旺季到 刷卡優惠報您知 10年後 每周只要工作3天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。