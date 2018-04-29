10年後 每周只要工作3天

2018年04月29日 04:10 中國時報 吳筱雯 ／台北報導 ／台北報導

廣達昨天舉行30周年家庭日活動，廣達董事長林百里針對人工智慧（AI）發表許多看法，他預測，10年後的人每周工作只要3天就夠了，人上班是為了駕馭AI，工人會變少。因此他看好AI市場比雲端大百倍、千倍，林百里更發下宏願，期許將廣達打造為「AI界的台積電」

林百里表示，AI時代跟以前不同，以前PC時代微軟把作業系統做好、英特爾把處理器做好、我們把筆電做輕做薄，大家各自分工就可以；但進入AI時代，AI得同時具備軟體、硬體與服務的能力。

他說，廣達透過與美國MIT人工智慧電腦科學實驗室，合作語言跟運算的研究，在AI研發已經投注10年，現在廣達提供很多以服務為主的科技公司如Google、臉書等多種硬體，廣達也在服務方面尋找各種可能的商業模式、社會需求，增加自己的價值，從硬體、服務、軟體各方面協助客戶讓AI落地。

林百里進一步表示，進入AI時代後，硬體仍是廣達的核心競爭力，廣達3年前才開始做AI伺服器，現在的銷售量已經大到「非常可怕」，廣達不管是智慧穿戴或智慧家用產品都能做，他希望將廣達打造成AI界的台積電，就如同台積電不只替客戶代工晶圓，有時也提供IP協助客戶設計IC，讓IC設計公司做得更好。

台灣在互聯網時代已經落後，面對台灣在AI時代的定位與發展，林百里則認為，台灣雖小可是輸人不輸陣，可以多發展AI教學、醫療等應用，跟隨微軟、Google等大廠一同發展，而不需要重複做大廠已經在做的事。另外AI也是國力的一環，每個國家都在比AI，二戰後誰有原子彈誰就是世界老大，現在AI就是以前的原子彈。

可是他也指出，AI盛行後很多工作都會被機器取代，好處是大家的工時都減少，壞處則是很多人都失業，受影響的階層不只是工廠的工人，連老師、律師、醫生都會受影響，所帶來的社會問題會比技術問題還值得深入研究。

(中國時報)