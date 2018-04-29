FinTech發展辦法 最快年中上路

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中國時報
／台北報導

《金融科技發展與創新實驗條例》（監理沙盒）將正式啟動，金管會表示，已接獲14件諮詢案，不過新創業者指出，FinTech（金融科技）要能讓民眾有感，還要等「金融科技發展辦法」子法出爐。金管會透露，相關子法最快將在5月預告，趕在年中就上路。

金管會日前宣布，「監理沙盒」實驗條例和3項授權子法將於4月30日施行，開放業者申請。綜規處處長暨金融科技發展與創新中心執祕林志吉表示，目前已有14件諮詢案，其中銀行局有5件、證期局3件（1件同時涉及銀行局和證期局）、保險局1件。

不過，FinTech要對老百姓的生活產生革命性改變，恐怕還需再等等。中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，例如保險科技、跨界微型投資等應用，都超出了監理沙盒的適用範圍，這些真正便民的服務，必須等待另一項還未公布的「發展辦法」子法。

楊瑞珍指出，監理沙盒主要是讓和現行金融法規有牴觸的應用去申請，但更多試圖提供跨界服務的FinTech應用，例如可能同時涉及保險及醫療法規的線上醫療服務，仍「不知道怎麼辦」，金管會曾承諾這部分會研議「發展辦法」，但迄今還未見。

林志吉表示，「監理沙盒」實驗條例中，確實還有第18條裡的一項「發展辦法」未公布，這項辦法將提供FinTech業者輔導、諮詢，以及定期邀集業者代表和政府相關部會代表，共同研議、協調FinTech發展的機制；由於可以和「監理沙盒」脫鉤，才沒有和3項授權子法一起討論。他透露，這項辦法已有初稿，預計在5月預告，且研議將預告期從兩個月縮短到一個月，讓新創業者能更快將服務提供給大眾。

(中國時報)

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