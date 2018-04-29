汪你的愛 昇恆昌送愛受虐動物

昇恆昌免稅商店28日在松山機場外廣場舉行「汪你的愛」園遊會，總經理江建廷（右）將日前義賣善款捐給台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（左），以行動愛護動物。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

昇恆昌長期關懷流浪與受虐動物，於今年和Taiwan SPCA（TSPCA）財團法人台灣防止虐待動物協會合作推出狗年禮盒，並在昨（28）日舉辦「汪你的愛」愛心公益暨飛安宣導園遊會，除了每份禮盒捐出90元外，更將園遊會攤位收入全數捐給TSPCA。昇恆昌總經理江建廷表示，希望為受虐動物盡最大心力，將愛心散播出去。

適逢狗年，昇恆昌在年初推出「汪德福新年瓷罐禮盒」，首批2,500組，每售出1組就捐助台語諧音「狗拾」的90元給TSPCA，並於昨日在松山機場前戶外噴水池廣場舉辦的「汪你的愛」公益園遊會中，將這筆總計22.5萬元的公益基金捐贈給TSPCA。當天園遊會共規劃超過20個攤位，包括寵物疫苗、晶片區、各式毛小孩用品、食品攤等，最後也再將園遊會攤位總收入近30萬元一併捐出。

江建廷表示，昇恆昌的目標不僅僅是做台灣最好的公司，更要做「為台灣最好的公司」，自羊年開始做年節瓷罐商品後，他不斷思考如何讓商品更有生命，在銷售同時把愛心散播出去，這時剛好遇到TSPCA。他說，親自到瑞芳動物之家後，更深切感受到流浪、受虐動物問題，更有感「不是你閉眼，問題就能解決」，因此帶領昇恆昌以行動代替口號關懷生命。

TSPCA創辦人暨執行長姜怡如表示，昇恆昌的一路參與，都能讓協會感受到愛心。她指出，所有動物，包括寵物、農場動物、海洋生物及野生動物都是協會關懷的對象，擁有大眾的支持，可以使行動更加順利。

對於愛護動物和飛安的結合，台北國際航空站副主任鄭堅中說，松山機場就有兩隻防疫犬，動物對飛安來說「很有關係」，希望能持續辦理這樣的活動，除了旅客之外，附近民眾也能一同參與。

江建廷表示，飛安宣導部分，昇恆昌已經做了十幾年，很謝謝相關單位能給予機會；而在關懷動物上，昇恆昌做得還非常少，希望能藉此拋磚引玉，大家一起用行動來關懷動物、尊重生命。

(中國時報)

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