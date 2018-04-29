NBA球星 凍齡食譜超清淡

2018年04月29日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

奈許在NBA太陽隊打球時的英姿，他打到40歲才退休。（美聯社）

職業籃球員藉由吃得更健康，來減緩體能的退化。一般人可能以為作為跑動量極大且需要各種肢體碰觸的籃球員，牛肉是少不了的，因為這能多長肌肉，但NBA兩屆年度最有價值球員奈許（Steve Nash）卻用自身經驗表示，完全不吃牛肉，多吃青菜和水果，才是讓他凍齡的食譜。

奈許 完全不吃牛肉

奈許身高191公分，在NBA毫無身高優勢，更慘的是他還有先天的腰椎滑脫症（spondylolisthesis），這將導致他的脊椎慢慢鬆弛，且常常飽受下背部疼痛之苦，甚至有次比賽前他還出現脊骨壓迫性骨折。乍聽之下，連運動都有難度，可是他不但打NBA，還一口氣打到40歲才退休，甚至到了38歲還能入選明星賽，除了優異的傳球與投籃技術外，各界普遍認為與他嚴格自律的飲食習慣密不可分。

2009年4月，奈許在臉書粉絲專頁發文，揭露了他的防老食譜，他表示：「我相信一天吃六小餐比吃三大餐健康，但是以我們的行程，這有難度。我們很多時間花在訓練、打比賽、交通時間和睡覺」，因此他通常會吃三頓足夠份量的餐，再用好的零食補充。

接著奈許透露他一天通常怎麼吃，他表示早餐是一天中最重要的一餐，而他會吃：無麩質和麥的穀片、切片杏仁、杏仁奶或米奶（rice milk）、綠茶。也會喝整顆水果打成的思慕昔（smoothie）或吃一顆蘋果、香蕉或柳丁。

三餐 攝取大量蔬果

至於午餐，奈許會吃加了烤雞或魚的沙拉，還有蔬菜、原味堅果跟乾水果（dried fruit）。稍後會吃些水果。晚餐吃蔬菜，以熱輻射烤（Grilled）或是熱傳導烤（baked）的魚或雞肉，有時會吃糙米。

奈許的零食則包括：乾燥的水果、整顆的杏仁或是腰果、天然原味食物做的能量棒、胡蘿蔔、芹菜等生的蔬菜、水果或水果做的思慕昔，並且要整天喝水。如果需要電解質，椰子水（coconut water）有最集中的電解質。

至於奈許不吃的，主要是加工食品、紅肉以及含精制糖（refined sugars）食品。

自律 不碰加工食品

這套法則不僅對他個人有用，曾被喻為喬丹接班人卻因為大傷表現下滑的希爾（Grant Hill），在魔術隊前4個球季的328場例行賽，只打了47場，轉戰太陽隊像奈許一樣嚴格控管飲食，吃糙米、蔬果、雞肉、魚肉，不碰加工食品並遠離糖分，結果打到41歲才退休，甚至中間有3個球季246場例行賽總共只缺席3場，由玻璃人變鐵人。

此外當代的喬丹接班人小皇帝詹姆斯（LeBron James）儘管今年已經34歲，本季反而創下生涯單季場均籃板與助攻新高，且首度打滿82場例行賽沒受傷缺賽，對自己的長青，詹姆斯除了曾表示與吃大量蔬菜、水果有關外，2016年更指出自己已戒吃豬肉6年。豬肉因為脂肪含量高，是運動員的大忌。

(中國時報)