勤練瑜伽 天鉤賈霸籃下無敵手

2018年04月29日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

NBA史上50大球星之一的賈霸，藉由練瑜伽提升柔軟度與協調性，避免受傷。（摘自網路）

打籃球可謂一吋長一吋強，身高越高優勢越明顯，但高個子球員常年在禁區討生活，肢體碰撞遠多於後衛，相對的也更容易累積各種傷勢，導致因傷退化而結束球員生涯。但有兩位名列NBA史上50大球星的中鋒，靠著瑜伽、功夫等祕方，都打到了40多歲才退休，且年近40時仍有明星級表現。這兩位分別是天鉤賈霸（Kareem Abdul Jabbar）和酋長派瑞許（Robert Parish）。

賈霸身高218公分，身高較高的球員通常體重較重，跑跳時膝蓋承受的負擔也大，導致NBA身高218公分或更高的球員職業生涯通常不長，身高229公分、史上最強的亞洲球星姚明只打到31歲就因為腳傷被迫提早退休。但賈霸卻一口氣打到42歲才退休，且39歲時那年仍場均23.4分，是隊內得分王，比明星隊友魔術強森還多，他如何辦到的呢？

拜李小龍為師 勤練武術

早在念大學時，賈霸就結識了功夫巨星李小龍，並拜他為師，練習截拳道等武術，並學習中國武術哲學。賈霸後來親口說，李小龍的功夫哲學讓他受益匪淺，他甚至曾在李小龍的電影客串過。他的獨門得分絕活「天鉤」也是一大關鍵，藉由這招，賈霸說：「它可以讓你在籃下躲過許多撞擊，背對籃板直接出手。籃下是球場上最凶險的地方，是許多人流血而被迫告退的地方。」

賈霸談到他其他的長青祕訣是「體能訓練、瑜伽、飲食跟毅力」。他說李小龍所用的拉筋方式及舉重，可增長耐力跟肌力。

對瑜伽，賈霸說：「籃球是一種耐力運動，你必須學會控制你的呼吸，而這也是瑜伽的本質。所以我自覺地開始在練習和比賽時運用瑜伽技巧。我認為瑜伽減少了受傷的次數和嚴重程度。作為一種預防醫學，它是無與倫比的」「沒有瑜伽我沒有辦法像如今這樣打這麼久」因為瑜伽對身心的協調有所幫助，且肢體柔軟度的提升，可以避免受傷。事實上如今NBA當紅的老牌球星小皇帝詹姆斯，也靠著練瑜伽長期保持優異表現。而飲食上，賈霸稱主要是戒除大量的糖分。

派瑞許 不吃油炸不喝酒

至於派瑞許，當明星隊友大鳥柏德（Larry Bird）和長臂猿麥克海爾（Kevin McHale）因受傷衰退後，他挺身而出，38歲時在年度最有價值球員票選中名列第14，這是他生涯第5高的紀錄。他最後在NBA打了21個球季，44歲才退休，一共出場1611場例行賽，是聯盟史上至今最多的紀錄。派瑞許曾表示練瑜伽是讓他能打這麼久籃球的決定性因素，柏德日後也表示認同並後悔沒有學他這樣作。

1991年《Vault》雜誌刊文章，派瑞許表示「我盡量避開任何油炸食物。」原本他不忌口什麼都吃。但之後他發現人參、拍球、游泳、爵士，踏步車、功夫、重量訓練、不吃紅肉、桑拿浴和戒酒對他的職業生涯有幫助，他說「我花了15年才發現，酒精使人體失去水分。」因此之後他隨時考慮這考慮那，變得更講究。

(中國時報)