零下100度 冷凍治療 讓小皇帝熱力四射

2018年04月29日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

現代醫學的進步，讓NBA球員有更多抗衰老途徑，其中一種就是「冷凍治療」（cryotherapy），球員在攝氏零下100多度的低溫待上兩三分鐘，靠著這種治療，2011年當時全聯盟平均年齡最大的小牛隊，一舉克服年齡帶來了老化衰退問題，在不被看好之下跌破各界眼鏡拿下總冠軍。

「冷凍治療」是整個人進入攝氏零下100多度的桶內，當然為了避免凍傷，他們會穿著必要的保護裝置，包括襪子和厚手套等，藉此確保腳趾與手指安全。

美國網站「HoopsHype」2017年10月報導指出，一位匿名的NBA西區球隊教練表示，「冷水浴池（療法）一直存在，但現在冷凍治療室已經將之提升到另一個層級，而且每個人都在用了。」「我們以前會讓球員們在冷水池中待3分鐘，接著去蒸汽浴室待3分鐘，然後反覆這樣輪替。有的球員（如今）仍然那樣做，但冷凍療法是一項改變現存情勢的新變數，因為它只需要2.5分鐘，有些專家說這樣就相當於在冷水浴池待上一小時。它非常有效率。」

當然這樣的治療也是相當燒錢的，「HoopsHype」指出，小皇帝詹姆斯（LeBron James）的密友兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）估計，小皇帝每年總計要花150萬美元來保養自己的身體。包括採用冷凍治療，看似很貴，但考量到他每打一個球季可以賺到2000多萬美元，這樣的投資讓自己能保持更久的巔峰多打幾季，顯然是值得的。

採用這種治療，獲得最大回饋的球隊，是2010年到2011年球季的達拉斯小牛隊，當時雖然陣中有多達5位曾入選明星賽的球星（還有第6位日後也入選了），但除了當家球星諾維斯基（Dirk Nowitzki）外，其他球員都已經因為年紀偏大或種種傷勢影響，表現大不如前。因此該季各界最看好由剛組成三巨頭陣容的熱火隊奪冠。熱火隊也不負外界期望，一路在東區過關斬將，打進總冠軍賽。

至於小牛隊，進入季後賽前，例行賽尾聲當家控衛老球星基德（Jason Kidd）表現低迷，四月前兩場比賽合計13投1中，只得到3分，小牛隊於是讓他放了一周假，接受冷凍治療，接著進入季後賽，他奇蹟的返老還童，成功守住布萊恩（Kobe Bryant）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯等眾多身高比他高或速度比他快，且年紀遠比他輕正值巔峰的球星。

除了基德以外，包括諾維斯基在內，小牛隊另外5位球員，也從4月底開始接受冷凍治療，他們進入183公分高的一個金屬桶子內，只露出頭。藉由這種治療，這6位平均年齡33.5歲的「老牛」成功回春，在季後賽擊敗前一年的冠軍湖人隊與熱火三巨頭，一舉拿下隊史首座總冠軍。

(中國時報)