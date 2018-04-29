中興管制令 台廠仍可賣貨

經濟部貿易局日前宣布，將中興通訊、中興康訊列入戰略性高科技貨品出口管制對象，台廠要出口須申請許可。聯發科主要向中興出口手機晶片，昨公告稱，目前正積極申請許可證。（路透、本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

經濟部國際貿易局27日宣布，將中興通訊、中興康訊兩家公司列入戰略性高科技貨品出口管制對象，台廠要出口須申請許可。貿易局高層表示，並非針對中興或大陸公司，是怕台廠踩到國際法規，為保護業者才將其列入管制。經濟部次長王美花表示，只是多了申請程序，「不認為會有重大損失」。

貿易局稱保護業者

貿易局表示，美政府裁罰中興自2018年4月15日起至2025年3月13日止，不得自美國出口任何商品、軟體或科技，美國國內及海外企業也不得與其有任何交易。貿易局接著23日宣布，出口中興貨品都要取得戰略性高科技貨品輸出許可證；最快3個工作天就能發證，如有疑慮，將延至15個工作天內發證。

外界此舉遭疑「配合美國」，貿易局高層澄清，從未跟美國或任何國家有過跟進管制的具體協定，也不是針對任何大陸企業，而是怕台灣廠商踩到國際法規，經評估後，才決定將中興列入管制清單。而貿易局管制清單不只參考美國，同時也會根據歐盟、日本管制黑名單，以及聯合國管制清單做評估。

外界質疑配合美國

王美花坦言，台灣和美國、日本產業鏈結都很深，這確實都影響台灣是否管制、如何管制，貿易局高層則指出，相信歐盟、日本接下來都會有類似作法。

對是否衝擊台灣產業，王美花說，台廠「還是可以賣」，只是多一個申請程序，「不認為會有重大損失」。貿易局高層指出，到目前為止也尚未接到出口中興的任何申請。

聯發科依規提申請

聯發科昨也特別發布公告說明，依經濟部要求，目前正積極準備相關文件，申請中興通訊貨品出口許可證，以期盡速獲得貨品出口許可證後，依法繼續順利出貨。

聯發科執行長蔡力行在法說會中表示，聯發科應美國政府要求，也同步停止對中興供貨。他強調，會遵守政府規定，短期對公司會有影響，但影響性有限。聯發科供應給中興的多是中低階手機晶片，占聯發科營收比重僅0.6％～0.7％。

(中國時報)

1架殲-10C 3架F-16V才能抗衡 新聞透視－台灣補刀 裡外不是人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。