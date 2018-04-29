中興管制令 台廠仍可賣貨

2018年04月29日 04:10 中國時報 黃有容 、 袁顥庭 ／台北報導 ／台北報導

經濟部國際貿易局27日宣布，將中興通訊、中興康訊兩家公司列入戰略性高科技貨品出口管制對象，台廠要出口須申請許可。貿易局高層表示，並非針對中興或大陸公司，是怕台廠踩到國際法規，為保護業者才將其列入管制。經濟部次長王美花表示，只是多了申請程序，「不認為會有重大損失」。

貿易局稱保護業者

貿易局表示，美政府裁罰中興自2018年4月15日起至2025年3月13日止，不得自美國出口任何商品、軟體或科技，美國國內及海外企業也不得與其有任何交易。貿易局接著23日宣布，出口中興貨品都要取得戰略性高科技貨品輸出許可證；最快3個工作天就能發證，如有疑慮，將延至15個工作天內發證。

外界此舉遭疑「配合美國」，貿易局高層澄清，從未跟美國或任何國家有過跟進管制的具體協定，也不是針對任何大陸企業，而是怕台灣廠商踩到國際法規，經評估後，才決定將中興列入管制清單。而貿易局管制清單不只參考美國，同時也會根據歐盟、日本管制黑名單，以及聯合國管制清單做評估。

外界質疑配合美國

王美花坦言，台灣和美國、日本產業鏈結都很深，這確實都影響台灣是否管制、如何管制，貿易局高層則指出，相信歐盟、日本接下來都會有類似作法。

對是否衝擊台灣產業，王美花說，台廠「還是可以賣」，只是多一個申請程序，「不認為會有重大損失」。貿易局高層指出，到目前為止也尚未接到出口中興的任何申請。

聯發科依規提申請

聯發科昨也特別發布公告說明，依經濟部要求，目前正積極準備相關文件，申請中興通訊貨品出口許可證，以期盡速獲得貨品出口許可證後，依法繼續順利出貨。

聯發科執行長蔡力行在法說會中表示，聯發科應美國政府要求，也同步停止對中興供貨。他強調，會遵守政府規定，短期對公司會有影響，但影響性有限。聯發科供應給中興的多是中低階手機晶片，占聯發科營收比重僅0.6％～0.7％。

(中國時報)