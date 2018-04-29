新聞透視－台灣補刀 裡外不是人

2018年04月29日 04:10 中國時報 陳柏廷

此前財政部對大陸5類鋼鐵製品採取「雙反」調查後，經濟部前日又將中興通訊及中興康訊2家陸企列入「戰略性高科技貨品出口管制對象」。正當陸美貿易戰打得沸沸揚揚之際，台灣相關作法極容易給予外界，台灣已選邊站、倒向美國一方印象。只是此舉非但沒有贏得美國老大哥力挺，反而落得裡外不是人。

陸美一方面在WTO爭端解決機構（DSB）會議上，大打口水仗；另一方面，美國財長穆欽領軍的貿易談判團下周將訪問北京。無論是針鋒相對抑或和談磋商，陸美貿易戰短期內非但不可能罷休，更可能進入戰略相持階段。

平心而論，陸美兩頭大象打得火熱，夾在兩大之間的台灣本應閃得遠遠，避免引火上身，但台灣政府接二連三的舉措，更像是急著往火坑裡跳，著實讓人摸不著頭緒。

回顧此前台灣對大陸5類鋼鐵製品祭出反補貼及反傾銷調查；財政部給出的說法是要降低美國調高鋼鐵製品關稅的衝擊。只是不僅沒有達到預期效果，還波及在大陸生產鋼鐵的台企，更遭來大陸國台辦一陣奚落，大批「民進黨當局有不可告人的祕密。」

如今經濟部又出奇招，將中興通訊等2家陸企，列入「戰略性高科技貨品出口管制對象」，要求台灣廠商需要取得許可證後，才能將商品出口至2家公司。儘管不同美國對中興下達的「禁出令」，但台灣政府作法，仍舊引發軒然大波。

坦白說，台灣「補刀」行為，很容易引起外界臆測，台灣已決定在陸美貿易戰中，倒向美國一方。只是如此作法，並未得到老大哥理解，美國貿易代表署27日公布「特別301報告」雖未將台灣列入觀察名單，但仍點名台灣盜版問題嚴重。

由此來看，即便能給出採取上述行動的合理考量，但行動所產生的「非預期結果」顯然非台灣可以承受，台灣不只未蒙其利，反而在夾在陸美之間「惹得一身腥」。

(中國時報)