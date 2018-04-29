陸斥美 301調查如惡夢

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中國時報
李文輝／綜合報導

美國貿易代表署發布《特別301報告》將大陸列入「重點觀察國家」名單；大陸昨日強烈反彈，雙箭齊發，在世界貿易組織（WTO）爭端解決機構（DSB）例會痛斥「301調查」宛如各國惡夢；大陸商務部更直批，美國罔顧事實。

儘管陸美計畫下周就貿易議題進行談判，但雙方於當地時間27日在世界貿易組織（WTO）日內瓦總部召開的WTO爭端解決機構（DSB）例行性會議上，就「301調查」議題，仍針鋒相對，火藥味十足。過去3個月以來，陸美已就相關問題進行過兩次非正式交鋒。

綜合大陸《第一財經網》及港媒《東網》報導，大陸代表在會上直言，「301調查」對他國如惡夢般存在，並質疑美方違反2000年在WTO許下「僅在WTO框架下使用301調查」承諾；美方對陸單邊進行調查，恐將衝擊全球多邊貿易體系，損害以規則為基礎的多邊貿易體系權威性。

大陸代表強調，3月時曾呼籲各方「齊心協力阻止『301』死灰復燃，並重新把它關進WTO規則的籠子裡」，當時包括俄羅斯、日本、歐盟、印度等多個國家都表達一定程度的關切。

美方則駁斥，如WTO被看作成一個保護那些選擇使用「破壞國際貿易體系公平和平衡政策」國家的盾牌，那麼WTO和國際貿易體系將失去在其公民中的支援和全部信譽。

針對美《特別301報告》，大陸商務部官網也貼出回應直指，美單方面對其他國家的智慧財產權狀況進行指責，缺乏客觀標準和公正性，受到有關國家的普遍反對；將敦促美方認真履行陸美雙邊承諾。

值得關注的是，路透社報導稱，美國政府可能開始對美陸企業在人工智慧領域的非正式合作進行審查，其他可能受到審查的領域包括半導體和自動駕駛汽車等。更有國務院發展研究中心研究員王亦楠直言，若是核電站控制系統受制於人，隱患更大。

(中國時報)

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