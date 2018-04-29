川震10年 兩岸少兒畫出人性之美

2018年04月29日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

今年是汶川大地震10周年，第9屆海峽兩岸少兒美術大展近日在台北首展，特地展出當年災區兒童的影像資料，以及歷年來汶川兒童參展的繪畫作品。透過兒童的眼光，畫下斷垣殘壁中，軍隊救災的協助，以及人性之間彼此互助、交流的光輝。

2008年5月12日，四川汶川發生芮氏規模8.2大地震，改變了許多人的一生。2009年起舉辦的「海峽兩岸少兒美術大展」，陸續幾年都有汶川兒童參加，像是楊春燕用粉蠟筆畫下因地震頹圮的樓房，水泥、石塊碎裂一地，連馬路都被覆蓋，袁勤躍則透過俯角，描繪救災軍隊將水遞給災民的雙手。

海峽兩岸少兒美術大展策展人周櫻回憶，首屆大展以「世界因你而更美」為主題，透過藝術讓兩岸四地交流，「當時就有一個汶川小朋友跟我說，雖然不知道台灣在哪裡，但地震的時候，台灣人給了他們很多幫助。」

大展連續舉辦9屆，讓兩岸兒童即使在政治交流冰封的現在，持續透過藝術互相了解。中華文化發展協會理事長黃肇松表示，這是兩岸目前碩果僅存的兒童藝術大展，今年延續去年主題「未來會怎樣？」讓小朋友用藝術表現「自由自在」。今年大展一共收到大陸、台灣、香港、澳門4地共3萬多件兒童畫作品，選出241件展出，其中有67件來自台灣，年齡最小的只有3歲。黃肇松表示，「過去歷屆參加數目最多的一次，有將近10萬件投稿作品，也就是有至少10萬個小朋友透過繪畫來表達對人生的寄望。」

今年的展出作品中，就讀台北市力行國小四年級的林育瑄，連續3年入選，今年畫出小女孩與螢火蟲在黑夜共舞，徜徉點點螢光的愜意自在。就讀萬興國小的邱菡汝連兩年入選，今年則以粉蠟筆和水彩勾勒出男女依偎賞花，風吹過花朵紛飛的浪漫。周櫻表示，台北首展後將移至台南，隨後也將在大陸廈門、成都、北京、香港等地展覽。

(中國時報)