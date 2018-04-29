習莫會破冰 陸印加強軍事交流

大陸國家主席習近平（右）與印度總理莫迪，昨日上午乘船共賞武漢東湖風光，並就兩國熱點議題交換意見。 （新華社）

友善列印
中國時報
林勁傑／綜合報導
「習莫會」會談成果

「習莫會」昨日落幕，陸印關係也直線升溫。大陸國家主席習近平表示，雙方要以更成熟方式處理好分歧；加強在國際和地區事務中協調合作，帶動區域經濟一體化。莫迪除贊同保持高層戰略溝通，還在推特上感謝習近平。此次「習莫會」雙方在軍隊交流、邊界、恐怖主義、經貿等熱點議題達成重大突破。

習近平昨日上午著黑色西裝與身穿北印度白色套裝的莫迪，現身武漢東湖邊散步。隨後，雙方登船遊覽東湖春末景色並進行茶敘。期間雙方身邊均只跟一名翻譯，兩人就陸印關係和區域、國際問題交換意見。莫迪下午則搭乘專機返回印度，結束此趟「破冰之旅」。

印度外交部祕書顧凱傑（Vijay Gokhale）在習莫會結束後，向媒體簡報表示，雙方領導人會晤上聚焦討論打擊恐怖主義、氣候變遷等多領域合作。兩人也強調，維護陸印邊境地區和平非常重要，並決定將向各自的軍隊發布戰略指導原則，要求雙方軍隊加強溝通，建立互信與瞭解。

昨日會晤時，習近平指出，陸印雙方要從戰略上把握陸印關係，既要當好鄰居、好朋友，把雙方的發展壯大視為彼此的重要機遇，處理大國關係，更要堅持不衝突不對抗。

習近平強調，下階段雙方要確保對話機制有效運行，要以更加成熟方式處理好分歧問題；要加強在國際和地區事務中的協調與合作，帶動區域經濟一體化和互聯互通建設；共同做好兩國全方位合作規畫。

莫迪回應，贊同印陸要保持高層戰略溝通；雙方要加強接觸，加強合作，增進相互理解和相互信任，妥善處理和管控分歧，促進民間友好，將兩國關係提升到新水準。

值得一提的是，訪陸2天期間，莫迪共發6條推特21張照片紀錄此行；更發文讚嘆，美麗的東湖是武漢的一個珍貴地標，在東湖乘船的經歷令人難忘。

「習莫會」後，陸印關係直線加溫，印度智庫觀察家研究基金會主席庫爾卡尼稱，陸美貿易戰之際，相信莫迪是站在習近平這邊的。

(中國時報)

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