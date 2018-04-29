基隆市 仁愛區－蛋餅 一口接一口

老闆娘貼心為素食族群製作總匯蛋餅，只加入碎蛋、菜脯、油條，一樣美味。（李其樺攝）

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中國時報

蛋餅已是台灣人不可或缺的民生早餐，基隆延平街傳統早餐獨家推出蛋餅總匯，手工擀蛋餅皮包著油條、肉鬆等飯糰餡料，讓這家早餐店的蛋餅不僅比其他早餐店的蛋餅要有分量，吃起來甚至比飯糰還有飽足感，極受基隆市民歡迎。

延平傳統早餐店位於基隆市仁愛區仁二路上，離仁愛國小走路不到3分鐘路程，店面不大，但在地經營超過20年，是基隆老牌早餐店之一；生意好時，店內座無虛席，外頭不時有客人上門排隊買早餐，可見受基隆人歡迎程度。

除了一般常見的油條、飯糰、豆漿外，只要來吃過延平早餐店的人，必定對這家早餐店的蛋餅留下深刻印象，不僅在於蛋餅皮都是手工擀出來，口感也遠比一般市面的冷凍蛋餅皮有嚼勁且扎實酥脆；招牌「總匯蛋餅」更匠心獨運，內餡是炒碎蛋、肉鬆、豆干、油條等，一份55元的總匯蛋餅做成2份，每一份都有掌心大，銅板價格吃起來比吃2碗飯還要飽！

楊姓老闆娘表示，她希望追求變化，才將飯糰餡料與蛋餅結合，結果一推出極受客人歡迎，還有在地電視台做過採訪，豆干和碎蛋都是自己炒過，也會加進飯糰裡，口感也比一般市面飯糰還要香。

地址：基隆市仁愛區仁二路85號

營業時間：上午5點45分至中午12點 （周一公休）

售價：飯糰35元、飯糰加蛋45元、蛋餅30元、豆干蛋餅40元、總匯蛋餅55元；豆漿和米漿、混漿皆20元。

(中國時報)

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