雲林縣 斗南鎮－軟式蛋餅像河粉 爺嬤特愛

雲林縣斗南美鄉早點的蛋餅以粉漿煎製，Q軟滑嫩，除了原味，還有鮪魚及玉米口味，以及鮪魚玉米綜合口味，是該店招牌。（許素惠攝）

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中國時報

一般早餐店的蛋餅泰半系出同門由同一家中央工廠生產後，再批發給各店家賣，斗南「美鄉早點」的蛋餅有別於工廠統一生產的硬式餅皮，是以麵糊當場煎成的軟式餅皮，Q軟像粉粿，也有河粉的感覺，麥香與蛋香濃厚交織，連牙口不好的阿公阿嬤也愛吃。

美鄉早點位在車流繁忙的台一線上，但不顯眼，一不小心很容易錯過，卻是斗南在地人的好鄰居，平易近人到就算穿著睡衣T恤、短褲加夾腳拖來買、來吃，都不會有違和感。

蛋餅是美鄉的招牌，上門的客人有8成以上都會點蛋餅，該店蛋餅有別一般從工廠批發來的硬式餅皮，是以粉漿當場煎製而成，加上蔥花及蛋，一氣呵成，Q軟粉嫩，因為太夯，老板娘游美香在料理爐前的手幾乎沒停過。

公務員退休的葉明昌是老主顧，也是美鄉蛋餅的「超粉」，他說吃起來的口感介於粄條和河粉中間，滑軟香嫩，蔥花的香氣經過微煎之後散發瀰漫，簡單卻很美味，除了原味，還有加鮪魚及玉米口味，或者鮪魚加玉米綜合，都別有風味。

游美香表示，蛋餅要好吃餅皮最重要，以粉漿煎製的餅皮，粉材和水的比例拿捏要恰到好處，太濃稠煎出來的餅皮會太硬，太稀則不易成餅型，能煎出粉嫩的薄薄一片最可口，老少咸宜。

地址：雲林縣斗南鎮延平路二段147號（禮文街口）

電話：0911103586

營業時間：上午5點至10點30分

售價：原味20元，加鮪魚或玉米25元，加鮪魚及玉米綜合30元。

(中國時報)

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