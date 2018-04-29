新北市 中和區－15號早午餐吧 完全懂你的胃

2018年04月29日 04:10 中國時報 葉書宏 ）

位於新北市中和區圓通路「15號早午餐吧」是當地人喜愛的早餐店之一，尤其各式蛋餅更是一絕，玉米、起司、火腿、肉鬆、培根、鮪魚、豬排、三杯燻雞等，口味應有盡有，店內員工親切笑容搭配豐盛美食，替民眾注入一早的活力來源。

祁姓店長說，早餐吧在2年前創立，因緣際會下來到中和服務，從事早餐業超過20年資歷，顧客群以上班族、學生等居多，早午餐店相當講究出餐速度，才能確保大家上班、上學不會遲到，但品質絲毫不馬虎。

祁姓店長說，蛋餅皮選用手工蛋餅，搭配她們多年經驗「煎功」，火候控制恰當，才能煎出「外酥內軟」的好滋味蛋餅。另外，為滿足顧客的不同需求，若喜歡吃得焦一點，都可配合，店內亦有推出多項套餐提供選擇。

店內蛋餅種類多樣，共有玉米、起司、火腿、肉鬆、培根、鮪魚、豬肉、薯餅、三杯燻雞、黑胡椒豬排、總匯等11種，每種都有不同的愛好者。

徐姓消費者說，來到早午餐吧買早餐不光只是買早餐，更是愉快的消費體驗，店員們親切熱心，一聲聲「早安！早安！」拉近彼此的心；另外，店員們相當貼心，都會記得消費者喜愛的口味，並依客人喜好調整餐點內容，一抵達店門口，店員就已經知道要點什麼。

地址：新北市中和區圓通路15號

電話：（02）2242-2210

營業時間：上午6點至下午1點30分（公休日依店內公告）

售價：各式蛋餅25元至50元

(中國時報)