新北市 中和區－15號早午餐吧 完全懂你的胃

新北中和區「15號早午餐吧」販售的蛋餅深獲民眾好評。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報

位於新北市中和區圓通路「15號早午餐吧」是當地人喜愛的早餐店之一，尤其各式蛋餅更是一絕，玉米、起司、火腿、肉鬆、培根、鮪魚、豬排、三杯燻雞等，口味應有盡有，店內員工親切笑容搭配豐盛美食，替民眾注入一早的活力來源。

祁姓店長說，早餐吧在2年前創立，因緣際會下來到中和服務，從事早餐業超過20年資歷，顧客群以上班族、學生等居多，早午餐店相當講究出餐速度，才能確保大家上班、上學不會遲到，但品質絲毫不馬虎。

祁姓店長說，蛋餅皮選用手工蛋餅，搭配她們多年經驗「煎功」，火候控制恰當，才能煎出「外酥內軟」的好滋味蛋餅。另外，為滿足顧客的不同需求，若喜歡吃得焦一點，都可配合，店內亦有推出多項套餐提供選擇。

店內蛋餅種類多樣，共有玉米、起司、火腿、肉鬆、培根、鮪魚、豬肉、薯餅、三杯燻雞、黑胡椒豬排、總匯等11種，每種都有不同的愛好者。

徐姓消費者說，來到早午餐吧買早餐不光只是買早餐，更是愉快的消費體驗，店員們親切熱心，一聲聲「早安！早安！」拉近彼此的心；另外，店員們相當貼心，都會記得消費者喜愛的口味，並依客人喜好調整餐點內容，一抵達店門口，店員就已經知道要點什麼。

地址：新北市中和區圓通路15號

電話：（02）2242-2210

營業時間：上午6點至下午1點30分（公休日依店內公告）

售價：各式蛋餅25元至50元

(中國時報)

雲林縣 斗南鎮－軟式蛋餅像河粉 … 高雄市 苓雅區－抹茶、咖哩味 多…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。