高雄市 苓雅區－抹茶、咖哩味 多重組合吃不膩

高雄快慢拍小姐蛋餅將蛋餅揮灑出數十種創意組合，招牌日本抹茶原味蛋餅（下）、南瓜餅皮酸菜鹹豬肉餡（上）皆是人氣蛋餅。（王錦河攝）

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中國時報

覺得傳統蛋餅都大同小異嗎？高雄快慢拍小姐蛋餅顛覆你對蛋餅的想像，強調天然健康，純手工製作，融合多種食材，將蛋餅揮灑出數十種創意組合，招牌抹茶蛋餅和每日限定款更是深受粉絲喜愛。

去年10月10日才開幕的快慢拍小姐蛋餅，起初在三多商圈騎樓合夥經營餐車，今年2月搬到興中路店面，店內採綠色系，走南法鄉村風格，動作快速的Q主廚快小姐李詩吟負責準備食材煎蛋餅，慢斯調理的歐小編慢小姐歐依旻負責調製飲料和經營FB，快主廚的妹妹拍小姐李詩萍也加入幫忙，負責外場點送餐，這也是店名的由來。

招牌日本抹茶蛋餅選用頂級日本小山園龍膽抹茶粉，抹茶味重微苦，選用日本麵粉，再加水和抹茶粉製成麵糊，煎成蛋餅或加入多元餡料，餅皮抹茶味濃，各類蛋餅都不油。

內餡除原味不加價外，固定的有酸菜鹹豬肉、玉米起司、韓國泡菜、福源花生醬4種，還有2款今日限定，開幕半年來推出的內餡包括泰式紅或綠咖哩、栗子地瓜、麻婆豆腐等共逾20種，最近還推出火紅的髒髒蛋餅，獨特口味深受粉絲喜愛，多重組合選擇怎麼都吃不膩。

李詩吟表示，開店選擇蛋餅是因為覺得它創意表現較多元，每種餅皮和餡料都是純手工製作，希望把健康帶給客人；李詩萍則開玩笑說，就是累死你的意思，下午1點打烊後還繼續準備明天食材和創意發想。

地址：高雄市苓雅區興中一路40號

電話：0909616479

營業時間：上午7點至下午1點（周二公休，偶爾不定時休假）

售價：25元至70元，全麥原味25元、抹茶原味45元、每日限定款35元、可搭多種內餡再加20至25元

(中國時報)

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