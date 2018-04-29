台中市 南屯區－老陳豆漿 醃肉排蛋餅必點

2018年04月29日 04:10 中國時報 黃國峰 ）

「帥哥！想吃什麼？」、「大美女！今天還是培根蛋餅嗎？」老闆娘陳媽媽爽朗親切的問候，讓每個進門的顧客，還沒填飽肚子，就已如沐春風，更別說一口咬下各式手工自製的燒餅、肉包、蛋餅、獨家肉排的滿足感，真是雙重享受。

「老陳豆漿」在台中南屯地區已有20多年，若算上南投起家店，已超過70年，南屯店目前算第3、4代交接期，陳爸、陳媽已經將店交接給兒子經營；陳媽笑說，現在是打工領兒子薪水，小兒子也準備覓店再開第二家。

店裡蛋餅有肉排、培根、火腿、玉米、起士、蛋餅夾油條等多種口味；其中獨家醃製肉排系列，是客人必點項目。陳媽指出，肉排是傳承江蘇老爸教下來的；特選後腿肉，加上高粱酒、醬油、大蒜醃製而成，口感保留肉的香甜而去腥。

燒餅油條則是傳承南投夫家，燒餅皮、肉包皮、油條都手工自製，原本蛋餅皮也是自製，現在轉給朋友手工製，味道和之前自己做的差不了多少。

蔡先生是這兒常客。他說，手工蛋餅皮讓老陳豆漿的蛋餅吃起來Q又有嚼勁，與一般蛋餅皮較軟爛的口感不同；燒餅也是手工擀麵糰，經過老舊的烤爐，烤得恰到好處，外酥內軟。小陳老闆指出，不過因為是手工，所以每天都是限量的，請顧客多多體諒。

地址：台中市南屯區南屯路二段383號

營業時間：上午6點至10點30分（周一公休）

售價：肉排蛋餅40元、火腿蛋餅35元、培根蛋餅35元、玉米蛋餅30元、起士蛋餅35元、蛋餅夾油條40元

(中國時報)