JAL兒童俳句賽 26學童獲獎

2018年04月29日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

由公益財團法人JAL財團主辦、日本航空協辦的世界兒童俳句比賽，28日揭曉台灣北區比賽結果，26位學童從800多人中脫穎而出，獲得優勝或佳作。特別的是，獲獎者之中，不乏兄弟檔、姊妹檔，或者過去也曾參賽的學童，他們都藉著俳句創作，了解日本文化、達到文化交流的目的。

宜蘭李子筠詠菊奪優勝

俳句是具有日本代表性的詩歌文體，公益財團法人JAL財團每2年舉辦一次藉兒童俳句比賽，今年邁入第15屆，主題是「生物」。參賽學童必須以5-7-5音節的短、長、短3行文字格式，針對主題創作，並需搭配繪畫。此次比賽共在全球44國、59個地區舉辦，因參賽人數眾多，能夠獲獎更屬不易。

繼日前公布台灣南區獲獎名單，昨台灣北區比賽結果也揭曉，800多件投稿中，最後選出6名優勝、20名佳作，除會在台日兩地展出，也會出書、在日航國際線波音787飛機娛樂頻道中播出。

「黃洲菊花絕，重陽時節花瓣飛，金光佈滿天。」獲得優勝的宜蘭縣中華國中8年級學生李子筠說，因為看過蘇東坡、王安石論菊花的一篇文章，此次看到俳句賽以「生物」為題，就以菊花為創作主題，這也是她第二次參賽，終獲得優勝佳績。

花蓮小姊妹花同獲佳作

來自花蓮明廉國小的姊妹檔林子勤、林子渝則同時獲得佳作鼓勵，她們分別以白鷺鷥、青蛙與螢火蟲為創作內容。

姊妹倆說，因為住在花蓮，平時就有很多機會接觸大自然，和白鷺鷥、青蛙、螢火蟲等生物都很熟悉，因此就以此創作，過程中會彼此討論，或是請爸爸給予意見，最後竟一起獲獎，感覺更興奮。

(中國時報)