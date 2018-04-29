JAL兒童俳句賽 26學童獲獎

由公益財團法人JAL財團主辦、日本航空協辦的第15屆世界兒童俳句比賽28日頒獎，獲得佳作與優勝的小朋友合影留念。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

由公益財團法人JAL財團主辦、日本航空協辦的世界兒童俳句比賽，28日揭曉台灣北區比賽結果，26位學童從800多人中脫穎而出，獲得優勝或佳作。特別的是，獲獎者之中，不乏兄弟檔、姊妹檔，或者過去也曾參賽的學童，他們都藉著俳句創作，了解日本文化、達到文化交流的目的。

宜蘭李子筠詠菊奪優勝

俳句是具有日本代表性的詩歌文體，公益財團法人JAL財團每2年舉辦一次藉兒童俳句比賽，今年邁入第15屆，主題是「生物」。參賽學童必須以5-7-5音節的短、長、短3行文字格式，針對主題創作，並需搭配繪畫。此次比賽共在全球44國、59個地區舉辦，因參賽人數眾多，能夠獲獎更屬不易。

繼日前公布台灣南區獲獎名單，昨台灣北區比賽結果也揭曉，800多件投稿中，最後選出6名優勝、20名佳作，除會在台日兩地展出，也會出書、在日航國際線波音787飛機娛樂頻道中播出。

「黃洲菊花絕，重陽時節花瓣飛，金光佈滿天。」獲得優勝的宜蘭縣中華國中8年級學生李子筠說，因為看過蘇東坡、王安石論菊花的一篇文章，此次看到俳句賽以「生物」為題，就以菊花為創作主題，這也是她第二次參賽，終獲得優勝佳績。

花蓮小姊妹花同獲佳作

來自花蓮明廉國小的姊妹檔林子勤、林子渝則同時獲得佳作鼓勵，她們分別以白鷺鷥、青蛙與螢火蟲為創作內容。

姊妹倆說，因為住在花蓮，平時就有很多機會接觸大自然，和白鷺鷥、青蛙、螢火蟲等生物都很熟悉，因此就以此創作，過程中會彼此討論，或是請爸爸給予意見，最後竟一起獲獎，感覺更興奮。

(中國時報)

台中市 南屯區－老陳豆漿 醃肉排… 中壢議員選舉 廝殺戰況可期

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。