中壢議員選舉 廝殺戰況可期

2018年04月29日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市黨部28日公布市議員中壢區提名名單，由吳嘉和、劉安祺勝出，打敗皆有新人加權10％的莊程發與聶勝雄，現任議員，包括議長邱奕勝、梁為超、葉明月等人獲國民黨提名參選，至於原本要轉戰市長的魯明哲將重返參選市議員，動態有待觀察；再加上民進黨提名5人，綠黨有王浩宇、無黨聯盟張運炳等人投入選戰。

藍營推出2新人3老將

國民黨中壢區市議員提名戰，新人有4人登記，經過3天電話民調，由支持率較高及次高的吳嘉和及劉安祺勝出，市黨部表示，提名人選與民調結果，將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

吳嘉和是前中壢市代表會主席，長期以來耕耘地方，地方實力雄厚，此次投入初選，與妻子徐文貞走遍大街小巷，並參加各項座談；至於劉安祺則是前市民代表，以青年代言人自居。

不過原本要轉戰市長選戰的現任市議員魯明哲則因初選落敗，經過沉潛後要重返參選市議員，魯明哲曾擔任過中壢市長，有超級吸票機之稱，他1人選票幾乎可讓2人當選，是否會被國民黨徵召，還有待觀察。

魯明哲擬參戰受注目

民進黨已公布提名人選，5席包括市議員彭俊豪、黃傅淑香，新人則有張曉昀、張昌章，徐景文則是老將捲土重來，藍綠目前至少10人角逐席次，另還有綠黨王浩宇、無黨籍聯盟張運炳等人可望參選，競爭非常激烈。

(中國時報)