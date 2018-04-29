老二媽西屯省親遶境 起駕

2018年04月29日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

傳承214年的台中市萬和宮「老二媽西屯省親遶境」，28日清晨6點32分舉行上轎起駕，展開2天1夜省親遶境之旅，台中市長林佳龍恭迎媽祖上轎，立委盧秀燕也到場扶轎，今年第2天行程有別以往，改為老二媽與聖二老神轎聯袂遶境，預計晚上7點回萬和宮回鑾安座。

「姑婆祖」回鄉省親

3年1次的萬和宮老二媽省親遶境，受到西屯區信眾熱烈歡迎，尊稱「姑婆祖」回鄉省親，在萬和宮擊鼓嗚鐘聲響下，林佳龍、盧秀燕、張廖萬堅及萬和宮董事長蕭清杰等上香、迎轎後，老二媽和聖二媽於眾多信眾簇擁下，上轎起駕，場面熱絡。

林佳龍表示，老二媽、聖二媽省親遶境，是萬和宮令人感動的故事，信徒眾多，分兩個路線行經老二媽外婆家的何厝庄，為在地有特色的宗教活動，是台中市珍貴的無形文化資產。

不同於媽祖林默娘傳說，相傳老二媽神像在清嘉慶8年（1803年）間增塑，開光點眼儀式當天，1名販賣針線女紅商人行經萬和宮，見家住西屯大魚池、名叫廖品娘的少女，受託轉告其父母，家門前桂花樹下有2枚龍銀可取出使用，請父母不要傷心。

珍貴無形文化資產

親人思女心切，前往萬和宮尋人，見老二媽留下淚珠，深信廖品娘附靈為萬和宮的老二媽，約定讓每3年於農曆3月回娘家遶境省親，一解鄉愁。

有別以往行程，今年第2天改為老二媽與聖二老神轎聯袂遶境，途中並前往新光三越百貨購物，作為拜訪何厝庄舅舅伴手禮，為活動增添趣味，晚上7點回到萬和宮，進行回鑾安座儀式。

(中國時報)