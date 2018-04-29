82年老建築 文史界籲原地保留

台南新芽協會號召50人環繞原台南魚市場，呼籲守護老建築原地保留。（台南新芽協會提供）

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中國時報
／台南報導

近82年歷史的原台南魚市場，因市府推動中國城暨運河星鑽地區區域徵收計畫，擬拆遷至異地保存，台南新芽協會28日召集50位民眾手牽手環繞魚市場，呼籲有權以地易地的拆遷地主棄選此處，要求文化局盡全力原地保留這座曾見證運河變遷的老建築。

見證運河變遷

原台南魚市場建築自1936年興建，原座落在西市場，隨台江內海淤積，搬遷至運河邊，二次大戰後仍作為魚市場使用，是來自澎湖海產與乾貨在台南的集散地。1981年，魚市場遷往安平，原建築物改為漁會辦公室使用，80餘年來見證了台南漁業變遷與運河地形的變化。

台南市政府執行中國城暨運河星鑽地區區段徵收計畫，原台南魚市場屬市府用地，也在區段徵收範圍內，成了商業用地，政府拆除中國城大樓，拆遷戶地主們有2種選擇，一是領現金補償，一是以地換地，選擇的範圍包括原台南魚市場現址。

配地說明會訂於5月召開，正逢原台南魚市場落成82年周年，台南新芽協會及地方文史人士28日號召民眾回到現場，以手牽手方式環繞魚市場建築，高喊「原地保留魚市場、文化首都不是假」口號，不分藍綠都有議員到場相挺。金曲台語歌王謝銘祐、知名作家蔡亦竹、陳秀俐均在臉書發文支持。

藝文人士力挺

台南新芽協會表示，只能呼籲地主理解原台南魚市場的文史定位，在選地時放棄魚市場現址，改選他處，另外要求文化局盡一切力量原地保留。

台南市地政局表示，此案有10位地主擁有選地權，5月開說明會後，6月進行配地作業，原台南魚市場用地近市中心，地價高，只有少數地主才有能力購買，目前確實有拆遷戶地主表達興趣，地政局已告知地主政府欲保留魚市場的態度，若拆遷戶地主堅持選此地，不排除異地保留。

(中國時報)

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