溜滑梯樂園啟用 大觀學童嗨翻天

2018年04月29日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市板橋區大觀國小中庭花園常出現漏水問題，校方發揮巧思，將周邊斜坡環境重新規畫改造，設置成不同形式的溜滑梯，包含7道彩虹溜滑梯、長15公尺的隧道溜滑梯及2座螺旋溜滑梯等，28日落成啟用，成為主題式溜滑梯樂園。

大觀國小28日舉辦社區親子聯合運動會，同時啟用「主題式溜滑梯樂園」，邀請家長及學生共同體驗溜滑梯的樂趣，現場笑聲不斷。

大觀國小去年底向教育部國教署申請改善中庭花園漏水經費，工程規畫期間，校方思考如何將場地做更友善及有效的利用，新北市教育局全額補助遊具經費，配合周邊斜坡環境重新規劃改造，設置各種不同形式的溜滑梯。

校方共設計7道彩虹溜滑梯、長15公尺的隧道溜滑梯及2座螺旋溜滑梯等遊具，讓原本有漏水問題的中庭花園，搖身一變成為全市第1座主題式溜滑梯樂園，期待樂園能夠成為大觀國小全體師生的共同回憶。

教育局副局長蔣偉民表示，主題式溜滑梯樂園不僅提供多元且色彩繽紛的溜滑梯等遊樂設施，也能讓小朋友們都能夠發展良好的肢體協調、認知及社交關係；兒童遊戲是幫助兒童身體發育、智力發展以及平衡能力的過程，所有孩子都該擁有快樂童年時光。

大觀國小表示，樂園周邊將另行建置共融性遊具，納入無障礙空間、多元刺激、寬敞安全、有趣及舒適等特色，讓一般及身心障礙兒童皆能使用。

(中國時報)