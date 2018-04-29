溜滑梯樂園啟用 大觀學童嗨翻天

新北市板橋區大觀國小改善中庭花園漏水問題，打造成新北市第1座主題式溜滑梯樂園。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市板橋區大觀國小中庭花園常出現漏水問題，校方發揮巧思，將周邊斜坡環境重新規畫改造，設置成不同形式的溜滑梯，包含7道彩虹溜滑梯、長15公尺的隧道溜滑梯及2座螺旋溜滑梯等，28日落成啟用，成為主題式溜滑梯樂園。

大觀國小28日舉辦社區親子聯合運動會，同時啟用「主題式溜滑梯樂園」，邀請家長及學生共同體驗溜滑梯的樂趣，現場笑聲不斷。

大觀國小去年底向教育部國教署申請改善中庭花園漏水經費，工程規畫期間，校方思考如何將場地做更友善及有效的利用，新北市教育局全額補助遊具經費，配合周邊斜坡環境重新規劃改造，設置各種不同形式的溜滑梯。

校方共設計7道彩虹溜滑梯、長15公尺的隧道溜滑梯及2座螺旋溜滑梯等遊具，讓原本有漏水問題的中庭花園，搖身一變成為全市第1座主題式溜滑梯樂園，期待樂園能夠成為大觀國小全體師生的共同回憶。

教育局副局長蔣偉民表示，主題式溜滑梯樂園不僅提供多元且色彩繽紛的溜滑梯等遊樂設施，也能讓小朋友們都能夠發展良好的肢體協調、認知及社交關係；兒童遊戲是幫助兒童身體發育、智力發展以及平衡能力的過程，所有孩子都該擁有快樂童年時光。

大觀國小表示，樂園周邊將另行建置共融性遊具，納入無障礙空間、多元刺激、寬敞安全、有趣及舒適等特色，讓一般及身心障礙兒童皆能使用。

(中國時報)

82年老建築 文史界籲原地保留 悟空大戰鐵扇公主 苑裡亮相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。