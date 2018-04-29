悟空大戰鐵扇公主 苑裡亮相

苑裡稻田彩繪主題孫悟空大戰鐵扇公主，相當吸睛，吸引遊客觀賞、打卡。（鄭永宗提供、陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮農會2004年起辦理稻田彩繪，為地方觀光注入新亮點，今年一期稻作主題設定為「孫悟空大戰鐵扇公主」，正好與三義、苑裡交界特殊的火炎山景觀相得益彰。28日是周休假日，吸引不少觀光客觀賞，也成為無人機玩家空拍取景的景點。

苑裡鎮是苗栗縣重要穀倉之一，鎮農會推廣部主任梁瑞旭表示，2004年起開始嘗試稻田彩繪藝術，運用雜交後品種不同色彩，營造吸睛的大幅圖案，主要色系有紫色、黃色、白色和綠色4種，推出後一炮而紅，成為網紅景點。

農會總幹事劉昌軒表示，1年2期稻作都有稻田彩繪，歷年來的主題都不一樣，有紅極一時的黃色小鴨，信眾滿天下的媽祖，宣導保育觀念的石虎，還有配合12生肖的「馬到成功」等等，幾乎每期稻作都造成轟動。

今年的圖案仍由美工陳金花構想，以手持金箍棒的孫悟空大戰持芭蕉扇的鐵扇公主，占地約0.2公頃，10天後稻葉長滿會遮蔽田水，看起來更立體而美觀，觀賞期可到7月初。

無人機玩家鄭永宗表示，每天每期稻作都會到苑裡空拍彩繪的稻田美景，完整紀錄下來，也會PO網讓網友一起分享。

梁瑞旭說，農會為方便民眾觀賞稻田彩繪景緻，在馬路邊搭建1個約30台尺高的觀景台，每次可容納約20人觀賞。而稻田彩繪也為苑裡農會打出制度，陸續為一些縣市做客製化圖案，也為台中花博打造景點。

(中國時報)

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