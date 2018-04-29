趙文男重作馮婦 同額競選民進黨主委

2018年04月29日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨市黨部主委選舉登記截止，僅前高雄市兵役局長趙文男登記，同額競選確定是下任主委。他過去曾擔任2屆主委，會重作馮婦，他說，拗不過好友們勸進，盼能再為民進黨打贏2018及2020選戰。

現任主委黃彥毓決定放棄連任令外界頗為驚訝，黃說在高雄隨陳菊打拚12年，想休息一陣子，是個人生涯規畫，剩餘的1個月任期，他仍會做好主委角色。

趙文男表示，參選前都曾徵詢陳菊與陳其邁的意見，且得知黃彥毓想休息無意連任，才決定領表參選。

趙文男5月底上任後的首要任務就是輔選市長及議會拚過半，他說，陳菊創下的近百萬得票數的歷史不易跨越，但會努力協助陳其邁衝高得票數，發揮母雞帶小雞的作用，拉抬議員得票數；畢竟，今年尚有小綠友軍參選，多少會吸走部分選票，凝聚支持者向心力，有信心議會席次能實質過半。

面對國民黨市黨部主委韓國瑜來勢洶洶，趙文男認為，韓是空降的，在地不足，無法接地氣，但不會輕敵。趙文男2002至2006年間擔任主委，輔選前市長謝長廷、前總統陳水扁、議員輔選及區域立委選舉都勝選，可謂是綠營的長勝主委。

2006高雄市長選舉，陳菊民調落後黃俊英，社會政治氛圍不利民進黨的劣勢下，他總綰兵符，喚起基層支持者熱情，最終演出逆轉勝，陳菊也得以開創12年執政南霸天政局，他也獲延攬擔任兵役局長。

(中國時報)