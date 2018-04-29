新北考古嘉年華 好吃又好玩

2018年04月29日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

連續舉辦7年的新北考古生活節28日於十三行博物館陽光廣場開幕，現場規畫7大特色區、超過120個攤位，提供考古體驗、遊戲、展示、展演等供民眾免費體驗，並可將親手製作的各國工藝品帶回家，還有史前人飲食鋪、寶島美食街等，讓民眾歡度好吃又好玩的考古嘉年華。

2018新北考古生活節在台灣原住民傳統樂舞及走秀表演下揭開序幕，120個攤位體驗活動琳琅滿目，吸引親子共同體驗，像是日本傳統繩結與貝殼箭矢、土耳其大理石浮水畫染、泰雅藤編背蔞及幸運帶製作等，不用出國就把各國工藝品帶回家，讓小朋友直呼「好開心」！

市長朱立倫出席開幕典禮時表示，新北考古生活節是全台第一也是唯一以「考古」為主題的節慶活動，今年以「裝飾藝術與考古」為主題，結合展示與活動，邀集國內外專業博物館、駐華外國機構、學校等共同合作，展現多國裝飾藝術，活動豐富精采，歡迎民眾前來免費體驗。

十三行博物館表示，2018新北考古生活節規畫7大特色區，包括世界萬花筒、寶島真美麗、紋理大驚奇、古徑尋寶趣、考古裝飾彩繪區、泰雅族傳統織布體驗及史前人飲食鋪等，讓民眾在體驗活動中認識台灣、日本、韓國、墨西哥及土耳其的工藝。

館長陳春蘭表示，新北考古生活節29日下午2時將有輔大織品學系、育達商職時尚模特兒科共同合作的「亙古亙今─古意新著服裝展演」，更多資訊可上考古生活節官網查詢。

(中國時報)