侯要蘇「跟我去深澳電廠看看」

2018年04月29日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜勤跑行程，28日來到永和參與松年大學成果展暨模範母親表揚大會，受到全場婆媽學員熱烈歡迎，媒體問到蘇貞昌一路跟著侯友宜行程走，侯笑著說：「歡迎蘇縣長跟我去深澳電廠看看，瞭解市民在想什麼」，暗諷蘇至今仍搞不懂深澳電廠政策。

侯友宜一走進會場，立即受到滿場婆媽學員鼓掌與歌舞歡迎，侯拿起麥克風，與全場學員高歌「天下的媽媽都是一樣的」，讓現場氣氛HIGH到極點，凍蒜聲不絕於耳，儼然造勢會場。

侯友宜致詞表示，松年大學7年來成長10倍，「好的政策要繼續推動下去」，他希望大家能拿出媽媽保護孩子精神，抵擋不好、有害政策，高呼：「像燃煤電廠就要勇敢站出來說NO！」

侯友宜說，這是他第一次選舉，經驗不夠，「不像對手政治及選舉經驗豐富」，拜託大家給他力量當選市長，同時也要票投與他理念相同國民黨議員，市長議員一起當選，才能推動好政策。

外傳蘇貞昌行程跟著他的腳步走，侯笑說：「是嗎？應該是各走各的，但我去過的地方，蘇老縣長願意跟著去關心，這是好事。」侯也建議蘇：「應該要跟我去深澳燃煤電廠走走看看，瞭解市民在想什麼？這比較重要。」

蘇貞昌28日下午參加新北市土木技師會員大會指出，市府大樓是他任內所蓋，嘲諷「前人種樹，後人乘涼」；蘇另提到競選團隊會「一面前進、一面整隊」，雖期待陳菊加入，但祕書長工作重，希望陳菊公忙之餘，「有空來加油打氣、精神喊話就好。」

(中國時報)