家族涉濫倒 賴進坤不選了

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中國時報
／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部27日登記參選截止，年初在臉書宣布要「退出年底選舉」的議長賴進坤，最後並未領表、登記，意即將缺席縣長與議員選舉。賴28日受訪回應，「接連政治追殺，對政壇很心寒，累了！」但外傳，因其家族經營的土資場涉嫌違法濫倒，遭檢方大動作偵辦，才讓他萌生退意。

國民黨花蓮縣黨部26、27日辦理2018五合一地方公職選舉的縣市議員及鄉鎮市長登記，鄉鎮市長總計23人登記，現任議員何禮台、游淑貞、張冠智分別轉戰新城、吉安及富里鄉，議員部分總計34人登記，但卻不見現任議長賴進坤領表、登記。

賴進坤昨人在大陸北京，接受記者電訪指出，從政20年來問心無愧，環保局近月數度稽查兒子經營的土資場，澄清自送檢驗皆合格，相信兒子不會做壞事，更心疼兒子被抹黑、家族背汙名。至於未來規畫，他語帶保留說，「仍在思考，先沉澱，再看一下」，記者追問有無脫黨與綠營合作的可能，賴稱，沒有想過這些問題。

知情人士表示，賴確定不參選，推估將由現任副議長張峻、議員謝國榮、張正治3人，如果選上後將爭奪議長；至於民進黨目前仍未出看出合適較勁人選。縣黨部則表示，將舉行審查會議並將名冊送選委會，確認登記人的參選資格，5月2日起也將陸續協調各參選人，預計5月21日產生提名人選。

(中國時報)

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