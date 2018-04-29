最美海灣組織年會 9月移師澎湖

2018年04月29日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

適逢世界最美麗海灣年會20周年，全球會員城市代表齊集法國瓦那市慶祝，澎湖縣政府特率團前往慶賀，同時接棒海灣組織會旗，正式宣誓2018世界最美麗海灣年會將於今年9月底在澎湖熱鬧展開。

世界最美麗海灣組織17日於法國慶祝成立20周年暨第13屆年會，墨西哥、加拿大、日本、韓國、法國及台灣等17國海灣派團與會，台灣代表團由澎湖縣副縣長林皆興領軍，偕同前駐法大使呂慶龍、無任所大使紀政、縣府參議蔡有忠及交通部觀光局駐法蘭克福辦事處主任謝長明等人共襄盛舉。

年會主軸議題環扣「海洋生態與環境、在地經濟發展、與永續觀光」3大面向，澎湖縣政府針對海洋復育、海漂垃圾、觀光旅遊與再生能源等發展提出建言，獲得熱烈回響。

各會員國對於離島澎湖世外桃源美景色、豐富生態、人文景觀嚮往不已，期待一遊身歷其境，台灣代表團成功行銷澎湖之美。

會議最後，澎湖縣副縣長林皆興於世界最美麗海灣組織主席Maria das Dores Meira手中接下組織會旗，象徵了第14屆世界年會將移師台灣澎湖舉辦。

澎湖縣政府表示，將配合世界最美麗海灣組織主辦一系列慶祝活動，一舉躍升國際舞台，打響澎湖觀光知名度，屆時熱情邀請全國民眾共襄盛舉，一起扮演台灣觀光大使。

(中國時報)