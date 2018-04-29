遠離家暴助零兒虐 單親媽成好鄰居

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中國時報
／桃園報導

桃園家扶中心28日在虎頭山風景特定區舉辦兒保宣導串聯活動，期待透過兒童保護宣導的進行，桃園家扶中心主任張伏杉指出，當家庭結構中若出現破洞，受到衝擊及傷害的往往都是無辜的孩子，活動希望喚起及加深一般民眾對家庭暴力防治概念，進而共同預防家庭暴力發生。

桃園家扶中心與全台家扶中心快閃串聯，在虎頭山圓弧涼亭旁，由社工扮演各行各業之角色大跳兒保操，象徵無論您是從事什麼行業，都能在日常生活中一起為兒少權益發聲。

桃園家扶中心所服務的經濟扶助家庭中有位徐媽媽早期受到前夫家暴對待，年幼4名孩子目睹父母家暴行為，徐媽媽為了保護孩子避免持續生活在暴力環境下，徐媽媽與前夫離婚，獨自一人努力工作撫養4名年幼子女，且在家扶中心的協助之下陸續將4名子女撫養成人，個個學業表現良好。

自營早餐店的徐媽媽得知家扶正招募兒保好鄰居，徐媽媽力挺支持並願成為桃園家扶中心兒保好鄰居之愛心店家，期盼能共同預防家庭暴力憾事發生，保護每一個兒少，守護他們快樂平安成長。

根據去年據衛福部統計，全台共通報1萬0516人次的兒虐事件，其中屬「身體虐待」與「不當管教」案量分占第一、二位，而家扶基金會調查統計數據顯示，58％的家庭因缺乏親職知識或未能建立正確的教養觀念而傷害孩子，近43％的孩子家庭因婚姻失調而導致嚴重疏忽或施虐；另外則有27％的家庭是因貧窮所致。

(中國時報)

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