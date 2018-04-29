Challenge Taiwan開賽 首日傳佳績

「2018Challenge Taiwan」鐵人三項28日起在台東活水湖開賽。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

「2018Challenge Taiwan」鐵人三項28日起在台東活水湖開賽，2天的賽程將創下超過4500名鐵人選手一同參賽的亞洲新紀錄，首日進行226及113公里賽，曾獲多項賽事冠軍的德國選手Jan Frodeno，2度來台參加113K賽事，以3小時45分02秒，打破自己去年創下的紀錄。

「2018Challenge Taiwan」鐵人三項28日清晨鳴槍起跑，雖然天候狀況不佳，偶爾還飄著小雨，但是鐵人們熱力未曾稍減，6點由226公里職業組選手先發下水，隨後由分齡組及接力組分梯出發，113公里分齡及接力組緊跟著下水。

去年首度登台參加Challenge Taiwan（113K）的Jan Frodeno以3小時48分20秒的成績打破自己的紀錄而引起轟動。

今年他再度獲邀請，在1.9K的游泳賽段以24分43秒完成，90k自行車賽段以2小時04分20秒完成，21k路跑賽段以1小時11分22秒完成，全賽段總計以3小時45分02秒的驚人紀錄完賽，刷新個人在Challenge Taiwan的最佳成績。

Challenge Family從2013年起將台東列為亞洲賽的首選，每年報名人數逐年增加，今年參賽選手總數已超過4500位，賽道包含活水湖、東海岸、森林公園及台東市區，縣府配合賽程將自行車道全程封路，讓鐵人三項運動愛好者享受到高規格的賽事。

(中國時報)

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