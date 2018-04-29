國民黨吳育仁誓師出征 喊重振嘉縣

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁（右）發表5大核心政見。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉義報導

國民黨提名前立委吳育仁參選嘉義縣長，28日藍營18鄉鎮的支持者及民代集結挺吳育仁誓師出征，吳育仁發表「重振嘉義、幸福首都」為主軸的5大核心政見；國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠則主持中華台北特奧選拔賽會。

吳育仁表示，他在地生活、教書，飲水思源，到五榖王廟祈求順利當選縣長，從五穀王廟誓師出發，將全縣18鄉鎮走透透，傾聽民意，他若當選縣長，不受財團掌控、不洩露工程底標，要讓故宮南院從蚊子館起死回生。

嘉義縣由民進黨執政17年，幾乎全面綠化，是藍營的艱困選區，吳育仁25日獲國民黨通過徵召提名，28日發表以農業、經濟、觀光、樂活、文化為主軸的5大核心10大政見。

吳育仁表示，他有備而來，今年農曆年前即接獲黨中央徵詢參選意願，獲徵召提名參選縣長後，擬於下周拜會議長張明達請益。張明達表示，他在國外，不便置評。

藍營不分區立委曾銘宗、王育敏到場相挺，議員李國勝、吳思蓉、詹黃素蓮及各鄉鎮民代也到場聲援、加油，支持者高喊「凍蒜」。

曾銘宗痛斥民進黨執政弊案重重，向嘉義鄉親喊話，勿讓綠營躺著選都選上。王育敏批綠色執政，空汙、缺電、人才外移等問題嚴重。

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠，曾任9年嘉義市長，回鍋參選以來，勤跑社團活動，她是現任中華台北特奧會理事長，2018年特殊奧林匹克夏季競賽暨2019年夏季世界特殊奧運會儲訓選手選拔賽28日在嘉義特殊學校舉行，黃敏惠主持開幕。

(中國時報)

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