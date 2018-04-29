北港藝鎮文化季 台日車拚

2018年04月29日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台日藝閣燈籠花車大「車」拚！「雲林縣北港藝鎮文化季」28日邀請雲林與日本工藝師同台競藝，展出北港媽祖遶境的真人藝閣與日本睡魔祭的燈籠花車，台日工藝師攜手合作，讓今年北港媽祖遶境活動更加國際化。

「北港朝天宮迎媽祖」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，農曆3月北港朝天宮媽祖聖誕遶境活動將屆，縣府特別規畫「雲林縣北港藝鎮文化季」，28日在北港鎮水道頭文化園區登場。

文化季由雲林副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智等人共同主持，雲林在地藝師顏三泰、黃志偉、陳威光、周秀惠、丁宗華等人，與來自日本青森縣弘前市的花燈藝師三浦吞龍進行交流，介紹台日藝閣、燈籠花車的特色。

顏三泰等人表示，朝天宮每年農曆3月19、20日媽祖遶境，神轎綿延數公里，其中光彩奪目的真人藝閣由孩童扮仙，沿途拋灑糖果給民眾吃平安，最為吸睛。

今年真人藝閣結合雲林藝師，將布袋戲偶、剪黏、糯米人偶、紙雕、粉線雕、泥塑彩繪、拼布、捏麵人等工藝作品置於藝閣車周邊的水車堵櫥窗，重現早年最傳統的人力拉車藝閣。

三浦吞龍透過翻譯說，扇形燈籠花車是睡魔祭的焦點，燈籠的作用是用來驅除睡魔，主題多為吉祥喜慶、忠孝節義，此次他以《三國志》、《水滸傳》人物為創作靈感，希望藉由台日工藝交流，激發出更多元的火花。

(中國時報)