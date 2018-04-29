社論》嚴肅警告段宜康們

2018年04月29日 04:10 中國時報 主筆室

一場軍人年改竟演變成警民激烈肢體衝突；一齣「卡管」大戲，鬧成台大與教育部兩敗俱傷。這兩個幾乎同步發生的畫面，銘刻了台灣分化與衝突的時代氛圍。每一樁藉改革之名的政策作為，帶來的都不是民主與進步，而是更多的怨懟與傷害，綠營政治的私慾滿足了，藍營支持者的悲憤與悲情累積了。小小台灣卻離心離德走向分裂，未來更令人絕望！

表面上，民進黨是贏了，絕對的行政權在手上，過半的立法權也在手上，黨的意志凌駕一切，想卡管就卡管、想砍誰的養老金，誰就得引頸就戮。擺明了不喜歡管中閔，就算台大以合法程序選出來，就是雞蛋裡挑骨頭，片面認定管的誠信與遴選過程有瑕疵，卻無視自己的吳茂昆一身爭議，要他擔任教育部長，他就是主管首長，就有權下手「拔管」，明明就是政治操作，還口口聲聲拿著倫理、誠信指責台大，台大人又能奈何呢？

軍人年改也是一樣，對半生戎馬，青壯年時期犧牲家庭生活與個人自由的退伍軍人，大砍他們年金之餘，還要羞辱他們「貪得無厭」，逼迫他們向以前所捍衛的國家抗爭，但肉體抗爭的結果有用嗎？年改方案還是照政院版通過了。一群昔日最效忠國家的老兵，在抗爭中被逮捕，還可能面臨司法追訴，他們為國家奮鬥一生，落得這個下場，再多的憤怒與不平，又能奈何呢？

最讓人不能接受的，是隱藏在這些政治衝突背後的潛台詞。譬如，這群被年改的軍公教們，反正不是綠營的選民，削減他們的福利，不但可以「報復」，還可以鞏固自己的基本盤。再譬如，不容台大選出藍的管中閔掌舵，就算是甘冒破壞大學自主的罪名，也不能讓管中閔就任。這種「非我族類，其心必異」的心態，才是最可怕的。

衡情論理，年金制度該檢討，它本來就是不討好但必須做的改革，當年馬英九不就是因為砍退休軍公教福利而被罵到臭頭，也讓國民黨選舉被懲罰。換言之，這是超黨派的議題，因而是一個需要全方位審議、對話的議題。看看過去一、兩年間，「段宜康們」是用怎樣難聽甚至不堪的語言羞辱軍公教，對他們曾經有過的貢獻視若無睹，削了他們的福利，還要摧毀他們的自尊。事實證明，縱使都被逼上街頭了，也改變不了什麼，這群原本對國家社會最忠誠的族群，卻滿懷集體怨懟之心，這對台灣是好事嗎？

同樣的，台大校長遴選過程，不是沒有客觀審視的空間，綠營對管中閔的質疑，管也有釋疑的必要。但看看過去3、4個月間，綠營是用什麼心態在炒作這個議題，從獨董、抄襲到大陸兼職，不論是電視談話節目、報紙或網軍，全部配合出擊，對管中閔進行幾近摧毀式的攻擊，個人行止也幾乎被全方位的「起底」，最後還祭出一個紀錄更不堪的吳茂昆來執行「拔管」任務，至於對台大、台灣高教與管中閔個人所造成的傷害，卻完全不去考慮。最終即使目的達成，但正如《中國時報》社論的質疑「如此慘烈的勝利還算是勝利嗎？」但直到教育部發出「拔管」公文，表明對事不對人原則，仍有人堅持台大重新遴選必須排除管中閔。

這兩樁事件在本質上應非關藍綠，只要回歸事實本身，不是沒有平和議論的空間。在野的國民黨目前既無實力、也沒資源搞政黨對抗，上層領導多半時候神隱，話語權也早已喪失。民進黨既已掌握全局，其實擁有很大的空間去展現執政者該有的高度與胸襟，不幸的是，「這個黨」寧可選擇近乎文革的手法去處理所有的議題，讓他們所認定的「外人」，在福利被削、職位被奪之外，還要忍受到一群「段宜康們」的羞辱，綠營的勝利，換來的會是更多人的不平與怨恨。

就在綠營橫掃一切時，台灣也在一步步向下沉淪。他們可以公布有「7成年輕人願為台灣而戰」的民調，卻不願解釋為何募兵募不到年輕人？他們可以大言不慚宣稱要讓台灣經濟「轉大人」，卻從不解釋何以內外投資全部持續探底？他們為了阻擋一個「外人」當台大校長，根本不在乎台大與台灣高教的死活，「段宜康們」依舊在台灣內部不斷尋找敵人，找不到敵人就生產敵人，努力塑造台灣成為一個敵我分明的社會。

亂局中每個成熟的公民，都應該鍛鍊、鞭策自己成為不被藍綠意識形態與情感綁架的個體，能就事論事，獨立判斷。

(中國時報)