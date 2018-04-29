兩岸也要有和平機制

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中國時報
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東北亞局勢的巨變正在上演，北韓領導人金正恩跨過38度線，與南韓領導人文在寅舉行會晤，並發表《板門店宣言》，值得蔡總統好好審視。

宣言開宗明義指出，南北韓將劃時代地全面改善並發展雙邊關係，讓民族血脈再相連，提前迎接共同繁榮和自主統一的未來。南北韓關係與兩岸關係的最大不同，不在於交流程度，而在於民族和統一的既定目標，南北韓對此問題並無異議，而兩岸卻幾乎南轅北轍。

蔡總統膝蓋反應式地表達只要不設前提和對等，也同樣期待與習近平會面，但問題恰恰在於，任何交流都不可能完全不設前提，南北韓之所以可以不設前提，是因為在基本前提上本就不存在問題，如果蔡政府連兩岸同屬中華民族都採取迴避態度，那麼兩岸領導人會面則毫無基礎可言。

宣言還確認，雙方將為朝鮮半島建構牢固的永久性和平機制積極合作。面對日益高漲的大陸武統聲浪，台灣對此也應該會相當有感。南北韓正在逐步推動日常化的軍事溝通機制，而兩岸至今連停戰協定都未簽署，遑論和平協定。南北韓正要致力於推動的和平協議與和平機制，在台灣甚至被醜化成「賣台協議」，可見政客們為了操作族群對立，完全不顧挑動兩岸緊張的巨大風險。

實際上，論交流的深度與廣度，南北韓顯然無法與兩岸相提並論，但南北韓卻可以在官方層面取得如此巨大的進展，其原因就在於雙方高層在終極目標上有一定默契，而這恰恰是蔡政府目前最缺少的。

(中國時報)

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