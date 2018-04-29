貿易戰 蔡政府背後捅刀

2018年04月29日 04:10 中國時報 王欽

中美貿易戰沒有降溫跡象，美國在對中興公司啟動制裁令後，又宣布對華為公司發起調查，正在此時，蔡政府於4月27日晚間聲稱，要將大陸的中興通訊及中興康迅兩間公司，列入「戰略性高科技貨品出口管制對象」，在此之前，財政部也於4月16日公告對大陸5項鋼鐵製品進行反補貼以及反傾銷的調查。

這一連串作法很快就被認為是台灣在中美貿易戰中向大陸捅刀，大陸國台辦發言人馬曉光也在記者會上表示，大陸是台灣最大的貿易夥伴和最大的貿易順差來源地，兩岸經濟合作互利雙贏，兩岸產業合作也密不可分。這次台灣當局雙反調查，涉及的五類鋼鐵產品中，相當一部分是台資在大陸設廠生產的，而民進黨政府的這種做法背後，有著不可告人的目的，損害的是兩岸同胞的共同利益，特別是台灣同胞的利益。而國台辦主任劉結一更是直批，台灣一些人挾洋自重，傷害到的是廣大台灣同胞的切實利益。希望有關方面不要在錯誤的道路上越走越遠。

對此，大陸社科院台研所副研究員鐘厚濤也分析指出，蔡政府企圖借中美貿易摩擦之際順勢操作，他認為這體現出一種賭徒心態，蔡政府想要以小博大，誤以為在大陸與美國的博弈中可以坐收漁利，這完全是一種錯覺。他呼籲蔡政府，不應該抱有這種錯誤心態和錯覺，兩岸應共同把中華民族經濟體做大，才能更好地抵禦國際市場的風險。

大陸輿論對蔡政府的作法不光是持批判態度，也同樣在關注正向的解套之法，在剛閉幕的博鰲論壇上，原任海協會會長陳德銘提到，不少台灣同胞擔心可能會受到中美貿易摩擦的影響，他呼籲台灣同胞不要擔心，大陸有足夠實力抵擋中美貿易戰風險，也能夠保護台灣同胞的投資利益。

中評社也發出快評，認為中美貿易戰升級，只會讓兩岸經貿更為緊密。該文引用海峽兩岸企業經營聯盟理事長林定芃的話說，中美貿易問題愈緊張，大陸釋出的惠台措施對台灣民眾的磁吸效果會愈顯著。在這種情況下，台灣的年輕人、商人會更需要向外找出路，既然大陸開了綠色通道，當然會順勢過去。

該文進一步指出，台灣經貿高度倚賴中美市場已是多年的事實，台灣的因應之道，首選是分散市場，但做起來談何容易。在台灣的主要貿易夥伴中，美國只會向台灣提要求進一步開放市場，只有大陸對台灣最友善，相信隨著大陸惠台措施的不斷完善，在商場如戰場的競爭中，只有在大陸才能得到最好的待遇和保護。

當然，大陸輿論對蔡政府現在已經普遍不信任，中評社就直言，兩岸的下一步要看6月，除了AIT台北新址啟用之外，還有第十屆海峽論壇的舉辦，這是中共十九大之後，也是今年兩會後首次舉辦的兩岸大規模交流活動，但蔡政府可能出手阻撓。

由此可見，蔡政府背後捅刀的形象已經漸漸變成大陸媒體的既定印象，甚至引起對一般活動能否正常舉辦的擔憂，這對蔡政府來說，無疑是必須改變的重要問題，否則，蔡政府就很難在大陸贏得起碼的信任。

(中國時報)