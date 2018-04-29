綠色威權 迫檢察體系宣誓效忠

2018年04月29日 04:10 中國時報 高源流

前幾天，民進黨立委段宜康在立法院審查檢察總長被提名人江惠民的人事案時，毫不遮掩地當面把民進黨的綠色思維，強加在江惠民身上，問江惠民是否願意為過去威權體制下，檢察官成為統治者工具一事，向國人道歉。段宜康還語帶玄機的告訴江惠民，到7月15日以前還有機會，「你仍然可以透過管道來說明！」

段宜康的這番質詢，正如項莊舞劍，意在沛公，表面上質問的是檢察總長被提名人江惠民，真正的目的是要讓全台灣的各級檢察首長、檢察官知道，今天各級檢察機關效忠的主子是誰。

我們相信全民進黨人都很清楚，台灣過去威權時代發生的事件，能補償的，大都立法補償了，能查明真相的，也都成立專責單位查明真相了，而且該道歉、能道歉的，歷來政府也都道歉了。

蔡英文總統主政後，不僅如江惠民說的，蔡總統已經代表政府道歉過了，而且在民進黨主控立法院的情況下，先後成立了不當黨產委員會、促進轉型正義委員會，用綠色思維或是新綠色恐怖手法，實質上做了超越所謂道歉界線的新威權鬥爭。因此，段宜康實在沒有必要公開在立法院，逼迫即將就任檢察總長的江惠民，再做這種無謂的綠色政治表態。除非，段宜康想透過這樣的質詢，傳達綠色信息給各級檢察首長：順我者昌，逆我者亡。

其實，段宜康不必這麼麻煩。民進黨政府任命的法務部長，已經實質上掌控了全台灣的檢察體系，段宜康強要江惠民就過去威權體制下的檢察體系道歉，頂多只是想要在即將上任的檢察總長身上，多加一道綠色的緊箍咒而已，宣示意義，大於實質。

目前擔任台中高分檢檢察長的江惠民，出身檢察基層，對這個現實的政治狀況，對段宜康的質詢意圖自然很清楚也很明白。他之所以舉了一些理由，拒絕依段宜康的要求道歉，顧的應該只是他做為國家檢察官的一份對的堅持。但我們認為，江惠民的拒絕，還給我們全國各級檢察官的檢察權，保留了一絲起碼的尊嚴。

檢察總長有4年任期限制，又是被總統提名，要不受政治干預很難。但俗語說，「鐵打的衙門，流水的官」，我們期許江惠民，不必為了這個任期僅有4年如流水般的總長位子，犧牲自己檢察官應有的錚錚鐵骨。

江惠民要有視總長烏紗帽為草芥的氣魄，對於來自民進黨的政治干預，更要有拒絕的道德勇氣，就算丟官也在所不惜。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)