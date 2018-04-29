文金會 展現民族統一意志

2018年04月29日 04:10 中國時報 李明

兩韓領導人文在寅與金正恩在板門店的高峰會不但是兩韓民眾關心，就連周邊國家也為之懸念。一言蔽之，世人大多希望兩韓關係和緩，雙方推進合作有望，進而增進半島安全及最終走向無核化。

峰會通過的共同宣言，果然是「玩很大」，協議中許多部分超過外界的預期。27日下午5點，文在寅與金正恩合力種下「和平之樹」後簽署了共同宣言，他們「莊嚴宣告」朝鮮半島今後不再有戰爭，這應是兩韓朝野和周邊國家的共同願望，起了一個好的開始。其次，兩韓停止一切的敵對行為，關於這點，從今年5月1日開始，雙方停止心戰喊話。

再者，雙方致力朝鮮半島無核化。金正恩早經說過這是北韓的終極目標，他在3月底密訪北京會見習近平時也這樣說過，也必然是稍後金正恩和川普進行峰會不可逃避的課題。此番兩韓高峰會，文、金兩人的共識清楚記載宣言當中，中、美兩國領導人不可能充耳未聞。

尤有進者，雙方同意將透過定期會談與熱線通話磋商安全情勢，並且會談層級到達國防部長；同時黃海過去經常發生海戰的「海上限界線」轉變成為「和平之海」，以防止今後再發生海上軍事衝突；再把沿著38度線的非軍事地區轉變成為「真正的和平區」。最終，雙方決定在今年內，把韓戰停戰協定轉變為「和平條約」，為此兩韓將積極推動包括中美在內的三方或四方會談。

這些宣示洋洋灑灑，無非向世人證明，兩韓基於濃厚的民族意識和共同意志，不仰賴外國力量或受他國支配，獨立自主地走向和平，及最終的民族統一。文在寅和金正恩小心翼翼不觸動雙方敏感的神經，例如文金會面時不把統一掛在嘴上，也不演奏雙方國歌，或出現雙方國旗，顯示對於對方的尊重。在簽署共同宣言時，雙方領導人也各自使用自己的正式國號，更說明雙方態度的務實與落落大方。

1953年7月為結束韓戰而簽訂的《停戰協定》，當初《停戰協定》係代表聯合國軍隊的美國與中共和北韓三方所簽，南韓並非簽字國。無論如何，這和平條約必須簽訂，如此兩韓方有改善關係的可能、以及最終走向無核化的前景。惟在這點，雙方也很務實，他們知道中美兩國仍是決定朝鮮半島命運不可忽視的國家，中美兩國的參與也可為朝鮮半島安全提供認證和保障。

這次兩韓峰會共同宣言，雙方充分展現友善、尊重和務實，金正恩希望外界改變對北韓的態度，使北韓遭遇的嚴厲經濟制裁可望鬆綁，讓北韓盡力在經濟發展上衝刺；而文在寅是為了朝鮮半島的無核化，基於共同和平與繁榮構想全力以赴，這是兩韓峰會所以成果豐碩的主因。

不過話說回來，共同宣言並未提到北韓將如何推進無核化，包括是否分階段、同步驟地具體實踐，還是如美國總統川普先前所言北韓必須先行「棄核」，才能跟美國談判。文金峰會和共同宣言除了展示妥協，也意味著有些關鍵議題只能留到川普與金正恩峰會時才能計較了。（作者為日本京都立命館大學客座教授）

(中國時報)