2018年04月29日 04:10 中國時報 周陽山

南北韓領導人文在寅與金正恩27日於板門店「和平之家」舉行歷史性的重要談判，全球關注。兩人在會後簽署《板門店宣言》，宣布將爭取在今年之內結束朝鮮半島近70年的戰爭狀態，停止一切敵對行為，並開展和平新局。這無疑是本世紀以來亞太地區安全情勢最重大的一項突破，不但為日後的和平互動奠定了穩定的基石，也充分反映出兩韓領導人「相逢一笑泯恩仇」的政治智慧，值得兩岸人民深切省思。

這次兩韓突破性的會談，無疑是由於金正恩伸出了和解與友誼之手，但文在寅支持統一的一貫立場，以及他掌握冬奧運的有利時機、主動積極的有力作為，也是厥功甚偉。文在寅的年齡比金正恩整整大了一倍，他的兒子比金正恩還要大兩歲，但文在寅低調、耐心而沉穩的政治風格，顯然已超越過去歷任的南韓總統，也為朝鮮半島的和平情勢，開展新的契機。就此而論，文在寅已寫下了歷史性的新篇，值得世人肯定。

當然，南北韓的和平互動才剛剛開啟新局，還有很長的路要走。而金正恩如何藉南韓的經濟協助及自身的改革開放，盡速改善國民生計，尤為重要。而朝鮮半島的無核化，究竟如何落實，也是包括美國在內的各大國今後關切的重點所在。但現在南北韓雙方既然己經主動伸出和解之手，就不待其他大國的折衝斡旋了。這確實是一項了不起的突破。

就在朝鮮半島的和解啟動之際，中國大陸領導人習近平與印度總理莫迪正在湖北武漢進行非正式會談，以化解雙方的分歧。如果台灣的政治領袖也有這樣的政治智慧與歷史格局，公開承認一個中國與兩岸一家親，則當前台海之間的對峙和紛擾，以及台獨鎖國的危機，就不足為慮了！

（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)