深夜送肉粽 上千人瘋看直播

2018年04月29日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

新北市50歲葛男本月16日在彰化縣鹿港鎮乾清宮旁籃球場的籃球框後方上吊身亡，當地宮廟27日深夜舉辦「送肉粽」民俗儀式，將籃框後方的白鐵支撐桿鋸下。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣鹿港鎮乾清宮結合10家在地鄰近宮廟，27日深夜舉辦「送肉粽」民俗儀式，因網路社群轉發訊息推波助瀾，竟吸引2、300人好奇到場圍觀，還有人大膽不忌諱，全程直播供上千名網友線上觀看，堪稱有史以來最「熱鬧」的一場「送肉粽」法會。

中年男籃球場上吊亡

新北市50歲葛男，本月16日搭客運南下鹿港，並致電家人有意尋短，當晚就在乾清宮旁籃球場的籃球框後方上吊，家屬緊急通報警方協尋，警方雖在凌晨12點多找到人，送醫3天後仍宣告不治。

乾清宮為安撫民心，順應地方要求主導這次法會；因葛男家屬已將其背包等物品火化，「送肉粽」儀式主要是將吊掛背帶的白鐵籃球架支撐桿鋸下，淨化後送往海邊火化。行經路線5天前即私下告知沿路住戶，提醒「生人迴避」，並發放符令供沿路住戶擋煞。

網友百無禁忌跟拍

參與科儀的道長顏文讚表示，前天下午4點開始籌設神壇、晚間7點完成安壇，10點法會開始，10點30分左右鋸下白鐵桿祭改、並做法請王爺降駕化煞，11點10分（子時）準時出發押送至海邊，並攜帶稻草人替身、白米鴨子等擋煞押煞，沿路揮動掃帚、灑鹽巴來驅邪。

白鐵桿則由2、300名宮廟人士一路押送，一行人浩浩蕩蕩送至彰濱外海海邊，沿途燃放鞭炮、鳴鑼擊鼓，氣氛莊嚴肅穆。

由於「送肉粽」消息事先透過網路傳播，吸引上百人好奇到球場外圍觀，甚至有十多人一路跟到海邊，並拿手機全程拍攝公開直播，透過網路供網友觀看，同時間最高有逾千人觀看，還有網友怕漏失「精采畫面」，架起3支手機直播，揭開「送肉粽」儀式的神祕面紗。

對此，1名參與的宮廟人員表示，現代人愈來愈不忌諱，但「吊死鬼」畢竟煞氣較重，還是會事先提醒建議民眾迴避、勿靠近，以免沖煞。過去參與人員儀式後會直接在廟裡過夜，但現在儀式簡化，都是在法會結束後，回到宮廟內過火、淨身後回家。

(中國時報)