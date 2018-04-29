地方憂冤氣重 除煞安定民心

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中國時報
／彰化報導

「送肉粽」是彰化鹿港等地區特有的儀式，地方民眾認為，上吊自殺者因心生不滿，冤氣深重，由於擔心往生處留有怨氣，會「抓交替」，衍生出「送肉粽」儀式，以達驅邪除煞目的。由於儀式都在深夜進行，民眾擔心受到「送肉粽」煞氣影響，大都閉門不出，避之唯恐不及，為這項儀式蒙上神祕面紗。

外地男子到鹿港籃球場上吊，引來居民譁然，乾清宮應地方要求舉辦「送肉粽」，現場7、8名法師與道長聯合進行科儀，10家宮廟出動2、300人協助、並在各經過路口駐守；相較一般住家自宅、巷弄上吊者，僅1名法師與家屬進行儀式，規模堪稱數十年來最大。

乾清宮主委李春良說，事發地點位在天后路旁，籃球場興建20多年來，成為年輕人打球熱門地點；因不斷有人反映「毛毛的」，加上當地過去百年曾是鹿港最大公墓所在地，徵得公所同意後，辦理「送肉粽」，昨晚也已請業者迅速焊接全新的白鐵支撐桿，費用由公所支付。

「送肉粽」儀式主要盛行在台灣沿海地區，透過儀式將象徵性的繩子送走並火化。民俗專家蒲慶峰指出，上吊自殺者因心生不滿，冤氣深重，地方擔心其怨氣會影響生人，進行「送肉粽」儀式，科儀多由法力高強道長，手持金刀、念刀咒，並斬斷繩索象徵解除死者痛苦，再將招來的冤魂與其相關物品，以雨傘、鴨子等物，一路不回頭押送至海邊。蒲慶峰說，「送肉粽」儀式有太多人觀看，不會影響法會，但對圍觀者可能產生沖煞等負面影響，一般認為運勢不佳、氣場弱的幼兒與年長者，最需迴避。

中教大副教授林茂賢表示，站在亡者及其家屬立場，不應大肆宣揚參觀，但他肯定透過儀式確實可消弭民眾的恐懼與不安。

(中國時報)

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