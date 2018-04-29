漲房租遭拒 狠房東燒死房客

2018年04月29日 04:10 中國時報 陳鴻偉 /台北報導 /台北報導

北市歸綏街1處木造平房，本月4日發生火警，造成71歲的租屋民眾、黃姓老翁逃生不及慘遭火焚，送醫後傷重不治，警方調查發現有人為縱火可能，循線查出67歲詹姓房東為漲房租，遭房客拒絕，竟放火燒死黃，日前將他逮捕，訊後依殺人、公共危險罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。

警方指出，詹的房屋土地產權屬於臺灣銀行，他僅持有地上物所有權，多年前將房屋隔成3個房間出租，價格約3、4000元。其中鄭男、蔡男租來當倉庫堆雜物；黃男則是住在房屋內。

日前詹希望調漲房租，但鄭拒絕，雙方發生多次口角，詹對此十分不滿，暗中計畫放火燒屋，藉此想把房客全部趕走。

本月2日，詹買來汽油裝在寶特瓶，先放在該房屋樓梯間旁，4日上午8時35分許到現場，在屋內走道潑灑汽油、點燃雜物後立刻離去。因火勢猛烈迅速在屋內竄燒，也波及屋旁6棟民宅，引發附近民眾驚慌走避，當時熟睡中的黃姓老翁逃生不及，全身慘遭火焚，警消緊急破門將他救出，送醫後仍因傷重死亡。

警消救火時，曾聞到濃烈的汽油味道，事後調查也發現與常見的電線走火不同，研判可能是人為縱火，大同警分局約談詹姓房東時，他辯稱住在他處，4日沒來過現場，平時與房客互動正常，沒有冤仇。

但警方約談另一承租人鄭男，獲知2人曾為房租調漲發生衝突，巷口監視器也發現詹在起火前，遮遮掩掩前往現場，認為詹涉嫌重大，日前將他緝捕到案。

詹見事證確鑿坦承縱火，表示因吵架心生怨恨，想把房客趕光才籌畫燒房子，不料，卻燒死黃姓老翁，詹經檢察官複訊後聲押，獲法官裁准。

(中國時報)