漲房租遭拒 狠房東燒死房客

67歲詹姓房東（中）為漲房租，遭房客拒絕，竟放火燒死黃，日前將他逮捕，訊後依殺人、公共危險罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中國時報
/台北報導

北市歸綏街1處木造平房，本月4日發生火警，造成71歲的租屋民眾、黃姓老翁逃生不及慘遭火焚，送醫後傷重不治，警方調查發現有人為縱火可能，循線查出67歲詹姓房東為漲房租，遭房客拒絕，竟放火燒死黃，日前將他逮捕，訊後依殺人、公共危險罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。

警方指出，詹的房屋土地產權屬於臺灣銀行，他僅持有地上物所有權，多年前將房屋隔成3個房間出租，價格約3、4000元。其中鄭男、蔡男租來當倉庫堆雜物；黃男則是住在房屋內。

日前詹希望調漲房租，但鄭拒絕，雙方發生多次口角，詹對此十分不滿，暗中計畫放火燒屋，藉此想把房客全部趕走。

本月2日，詹買來汽油裝在寶特瓶，先放在該房屋樓梯間旁，4日上午8時35分許到現場，在屋內走道潑灑汽油、點燃雜物後立刻離去。因火勢猛烈迅速在屋內竄燒，也波及屋旁6棟民宅，引發附近民眾驚慌走避，當時熟睡中的黃姓老翁逃生不及，全身慘遭火焚，警消緊急破門將他救出，送醫後仍因傷重死亡。

警消救火時，曾聞到濃烈的汽油味道，事後調查也發現與常見的電線走火不同，研判可能是人為縱火，大同警分局約談詹姓房東時，他辯稱住在他處，4日沒來過現場，平時與房客互動正常，沒有冤仇。

但警方約談另一承租人鄭男，獲知2人曾為房租調漲發生衝突，巷口監視器也發現詹在起火前，遮遮掩掩前往現場，認為詹涉嫌重大，日前將他緝捕到案。

詹見事證確鑿坦承縱火，表示因吵架心生怨恨，想把房客趕光才籌畫燒房子，不料，卻燒死黃姓老翁，詹經檢察官複訊後聲押，獲法官裁准。

(中國時報)

地方憂冤氣重 除煞安定民心 偵查隊長酒駕拒測 遭記過調職

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。