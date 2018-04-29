偵查隊長酒駕拒測 遭記過調職

台中市警太平分局偵查隊長蔡宗熙（張妍溱翻攝）

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中國時報
／台中報導

曾在槍擊案中冒險與嫌犯談判、獲頒「警英榮譽章」的台中市警太平分局偵查隊長蔡宗熙，27日凌晨1點勤餘開車返家途中，行經西屯區協仁街、朝馬路口時遇第六分局員警攔查，因蔡散發酒味，員警要求酒測，蔡卻拒測，當場被填單告發並吊扣車輛。市警局以蔡身為執法人員，卻知法違法酒駕，記2小過、調非主管職。

蔡對自己酒駕行為，表示相當懊悔。台中市警局局長楊源明表示遺憾，強調將加強偵查隊勤務及內部管理督導，防制員警酒駕案發生，維護警察風紀形象。

蔡宗熙本月26日晚間10點多，接受1名已退休同事邀請，前往西屯區某家餐廳吃飯，並喝2罐啤酒，隔日凌晨1點多駕車回家途中遇酒測攔查，他當時向執勤攔查員警說，願意配合受檢，但因顧慮有喝酒，選擇拒測，攔查員警依法填單告發並吊扣車輛，蔡將被罰款9萬。

太平分局副分局長李克芬說，警方一向秉持毋枉毋縱原則，偵查隊長蔡宗熙因酒駕違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，市警局已記2小過及調職非主管職務，將調任刑警大隊專員。

蔡宗熙的同事指出，蔡對工作盡心盡力，平日基於健康因素，其實很少飲酒，幾乎是全心投入工作，2017年9月台中市發生槍擊案，蔡冒著生命危險進屋與歹徒談判，最後卸下歹徒心防，讓對方繳械投案，表現傑出，獲頒警英榮譽章。55歲的蔡宗熙曾任第四分局祕書室主任、台中市刑大偵六隊長、清水分局偵查隊長與太平分局偵查隊長等職務。

(中國時報)

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